Fed'in Başkan Adayı Powell'dan faiz arttırma sinyali

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığına aday gösterdiği ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan adayı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde yapılan "onay oturumu"na katıldı.

Oturumun başında kısa bir sunum yapan Powell, adaylığının onaylanması durumunda Fed'in tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmaya çalışırken, aynı zamanda bağımsız ve partiler üstü statüsünü korumak için elinden gelen her şeyi yapacağını taahhüt etti.

Powell, sunumunun ardından senatörlerin sorularını yanıtlarken, ABD ekonomisinin şu an iyi durumda olduğunu ve Fed’in normalleşme politikasını desteklediğini vurguladı.

İşsizlik oranının yüzde 4,1'e gerilediğine ve büyümenin sürdüğünü kaydeden Powell, "Bir sonraki toplantımızda faiz artırmak için gerekli zeminin oluşmakta olduğunu düşünüyorum." dedi.

Powell, konuyla ilgili soruların ısrarla tekrarlanması üzerine aralıkta faiz artırıp artırmayacaklarını garanti edemeyeceğini çünkü kararın Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında tüm yetkililerin görüşlerinin dinlenmesini takiben alınacağını belirtti.

Fed'in gelecek dönemdeki para politikasına yönelik sorular üzerine faiz oranlarının biraz daha yükselmesini ve bilançonun kademeli olarak küçülmesini beklediğini dile getiren Powell, "bankanın faiz artırmak için gerektiğinden uzun süre beklemesi durumunda ekonominin aşırı ısınabileceği ve bunun faizleri daha hızlı artırılmasına yol açabileceği" uyarısında bulundu.

Powell, diğer taraftan, enflasyondaki zayıflığın kendisini şaşırttığını ancak Fed'in para politikasını, kredibilitesi için büyük taşıyan enflasyon hedefine ulaşacak şekilde ayarlayacağını söyledi.

Kaynak: AA