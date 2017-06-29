Fed'den ABD'nin en büyük bankalarına 'yeşil ışık'

Fed, finans kuruluşlarının sağlamlığını ölçmek amacıyla 2010'dan bu yana her yıl yaptığı Kapsamlı Sermaye Analizleri ve Değerlendirmesinin (CCAR) ikinci aşamasına ilişkin sonuçları açıkladı.

Buna göre, değerlendirmeye tabi tutulan 34 Amerikan bankasının hepsinin sermaye planları kabul edildi. JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley gibi finans devlerinin aralarında bulunduğu bu kuruluşlar, Fed'in sermaye planlarına itiraz etmemesi sayesinde ekstra sermayelerini hisse geri alımı ve temettü dağıtımı için kullanma imkanı kazandı.

Öte yandan, Fed'in sermaye planını kabul etmesine rağmen planlama sürecindeki zayıflıkları yıl sonuna kadar gidermesi istenen tek banka Virginia merkezli Capital One oldu. Ülkenin en büyük 9'uncu bankası niteliğindeki Capital One'ın sermaye planını güçlendirerek bu yıl sona ermeden yeniden sunması gerektiği bildirildi.

Amerikan bankalarının hisse senetleri, Fed'in "yeşil ışık" olarak değerlendirilen açıklamasının ardından değer kazandı. JP Morgan Chase ve Bank of America yüzde 4'ü aşan artışlarla hisselerdeki kazançlara öncülük etti.