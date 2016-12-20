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Fed'den ABD bankalarına yeni zorunluluk

ABD Merkez Bankası (Fed), sistematik öneme sahip büyük Amerikan bankalarına ilk kez belirli risk göstergelerini kamuoyuyla paylaşma zorunluluğu getirdi.

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Fedden ABD bankalarına yeni zorunluluk

Fed'den yapılan yazılı açıklamada, büyük finansal kuruluşların "likidite riski göstergelerini" kamuoyuyla paylaşmalarını gerektirecek yeni düzenlemenin onaylandığı bildirildi.

Buna göre, toplam mal varlığı 50 milyar dolar ve üzerinde olan Amerikalı finansal kuruluşlar, hızla nakde çevrilebilen likit varlıklarının, olası iflas durumunda çekilebilecek nakit miktarına oranını her çeyrekte açıklamak zorunda kalacak.

Açıklamada, düzenlemenin en büyük Amerikan bankalarının finansal güçlerini ve dirençlerini güvenilir ve zamanlı şekilde halk ile paylaşmasını sağlayacağı kaydedildi. Fed, bankaların yeni düzenlemeye riayeti için Nisan 2017-Ekim 2018 arasında değişen farklı son tarihler belirledi. AA

Etiketler: ABD Merkez Bankası, fed, amerikan bankaları
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