Fed yeni başkanını arıyor

Fed'in ilk kadın başkanı olma niteliğini taşıyan Janet Yellen'in 4 yıllık ilk başkanlık döneminin gelecek şubat ayında dolmasıyla Fed'e veda etmesi ihtimalinin görevinde kalmasından daha fazla olduğu görüşünün hakim olduğu piyasalarda, yeni Fed başkanının kim olacağı konusunda ise farklı düşünceler yer alıyor.

Janet Yellen, eski Başkan Barack Obama tarafından atandığı görevine 3 Şubat 2014'te başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, başkan seçilmeden önce Yellen'ın ilk dört yıllık görev süresi 3 Şubat 2018'de dolduğunda muhtemelen yeniden aday göstermeyeceğini söylemişti.

Trump'ın bu söylemini yerine getirip getirmeyeceği merak edilirken Yellen'ın görevine devam edip etmeyeceği ve tekrar Fed başkanlığına atanmaması durumunda piyasalara etkisinin nasıl olacağı merak ediliyor. Ekonomistler, yeni gelebilecek başkanın Fed'in mevcut politikalarını sürdürmesi durumunda piyasaların fazla etkilenmeyeceğini ancak farklı politikalara başvurulması durumunda belirsizliğin hakim olabileceğini ifade ediyor.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan RBC Ekonomik Araştırmalar Yardımcı Başekonomisti Paul Ferley, Yellen'ın yerini başka birisinin alması durumunda bir belirsizlik durumunun olacağını belirtti. Yellen'ın piyasalar tarafından dikkate alındığını ifade eden Ferley, Fed'e atanabilecek yeni başkanın Yellen'ın politikalarıyla karşılaştırıldığında daha az bilinen politikalara yönelmesinin piyasalarda endişelere sebep olacağını aktardı.

Şu anda en favori isimin Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Gary Cohn olduğunu aktaran Hesse, Gary Cohn'un da kademeli normalleşme politikasına devam edebileceğini dile getirdi. AA