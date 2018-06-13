Fed faizleri 25 baz puan arttırdı

Amerikan Merkez Bankası (Fed), merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) haziran toplantısı, beklendiği gibi faiz artışıyla sona erdi.

İki günlük toplantının ardından karar metni yayımlandı.

Bu yılki ikinci faiz artırımı

8 FOMC üyesi, politika faizi oranını yüzde 1,50-1,75 aralığından yüzde 1,75-2,00 aralığına çıkarma kararını oy birliğiyle aldı.

Bu, Fed'in bu yılki 25 baz puanlık ikinci faiz artırımı olarak kayıtlara geçti.

Federal fonlama oranı yükseldi

Karar metnine göre ülke ekonomisi "sağlam" hızda büyümeye devam ediyor.

"FOMC, iş gücü piyasası şartları ve enflasyon açısından gerçekleşen gelişmeler ve beklentiler ışığında, federal fonlama oranını yüzde 1,75-2,00 aralığına yükseltme kararı aldı."

Enflasyon beklentileri düşük

Mayıs ayında yapılan bir önceki FOMC toplantısının ardından yayınlanan metinde, Amerikan ekonomisi "ılımlı" olarak nitelendirildi.

"Piyasaların enflasyon beklentileri düşük kalmaya devam ediyor. Federal fonlama oranı, muhtemelen bir süre daha uzun vadede öngörülen oranların altında kalmaya devam edecek."

Değerlendirmeler değişmedi

Öte yandan karar metni, Fed yetkililerinin, risklerin aşağı yukarı dengede olduğu değerlendirmelerini değiştirmediğini ortaya koydu.

Kaynak: AA