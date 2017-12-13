Fed, faizi yükseltti

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini, 25 baz puan artırarak yüzde 1,25 - 1,50 aralığına yükseltme kararı aldı.

Fed 2018 ve 2019 yıllarına yönelik 25 baz puanlık üçer faiz artışı beklentisini korudu.

Faiz oranı FED Başkanı Janet Yellen'in görevinden ayrılmadan önceki son toplantısında açıklandı.

Faiz artırım kararı 7’ye karşı 2 oyla alındı.

Fed tarafından yapılan açıklamada; "Kasırgalarla ilgili dalgalamaların ortalaması alındığında, istihdam artışı sağlam ve işsizlik oranı daha da düştü," denildi.

Enflasyonun kısa vadede FED'in yüzde 2 olan hedefinin altında kalmaya devam edeceği, ancak orta vadede hedef yakınlarında "istikrar" bulacağı kaydedildi.

FED önceki açıklamasında bahsettiği işgücü piyasasının daha da güçlenmesini beklediği yolundaki söylemine yer vermedi.

Bunun yerine, para politikasının işgücü piyasasının "güçlü kalmasına" yardımcı olacağını açıkladı.

Bu durum, Fed yetkililerinin, işgücü piyasasındaki iyileşmenin yavaşlamasını beklediklerine işaret ediyor.

Kaynak: TRT Haber