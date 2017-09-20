Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) eylül ayı toplantısında faizleri değiştirmeyerek yüzde 1-1,25 aralığında sabit tutarken, bilanço küçültmeye ekim ayında başlayacağını bildirdi.
ABD Merkez Bankası (Fed) eylül ayı toplantısında faizleri değiştirmeyerek yüzde 1-1,25 aralığında sabit tutarken, bilanço küçültmeye ekim ayında başlayacağını bildirdi.
ABD Merkez Bankası (Fed) eylül ayı toplantısında faizleri değiştirmeyerek yüzde 1-1,25 aralığında sabit tutarken, bilanço küçültmeye ekim ayında başlayacağını bildirdi.