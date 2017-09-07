Fed "Bej Kitap" raporunun eylül sayısını yayımladı

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik faaliyetlerin temmuz ve ağustosta ülkenin bütün bölgelerinde ılımlı şekilde arttığını açıkladı.

Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunun Eylül 2017 sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan rapora göre, ABD'de ekonomik faaliyetler, temmuz ve ağustos aylarında ülke genelinde "ılımlı" düzeyde arttı.

Ekonominin yüzde 70'ini oluşturan tüketici harcamalarının ülkenin birçok bölgesinde arttığına dikkat çekilen raporda, turizm ve otomotiv harici sektörlerde yükseliş görüldüğü belirtildi.

İstihdam büyümesi yavaşladı

Bej Kitap ayrıca, istihdamın, temmuz ve ağustos aylarında birçok bölgede yavaşladığını ortaya koydu.

İş gücü piyasasının genel olarak sıkılaştığına vurgu yapılan raporda, "Özellikle imalat ve inşaat endüstrilerindeki birçok şirket kalifiye işçi eksikliği yaşadıklarını rapor etti." ifadesine yer verildi.

Ücret artışlarının birçok bölgede ılımlı düzeyde arttığı kaydedilen raporda, fiyatların da ülke genelinde ılımlı olarak arttığı bildirildi.

Bej Kitap'ta yer alan analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından kullanılıyor.

Analistler, raporda pozitif bir dilin kullanılmasının Fed’in kademeli faiz artırımları ve bilanço küçültmeye yönelik planlarına sadık kalma olasılığını güçlendirdiğini belirtiyor. Fed'in bu yıl bitmeden 25 baz puanlık bir faiz artışı daha yapması ve bilançosunu küçültmeye başlaması öngörülüyor.