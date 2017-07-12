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Fed 'Bej Kitap' raporunu yayımladı

Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunun Temmuz 2017 sayısını yayımladı.

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Fed Bej Kitap raporunu yayımladı

ABD Merkez Bankasından (Fed), ekonomik faaliyetlerin haziran ayında ülkenin tüm bölgelerinde arttığı bildirildi.

Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunun Temmuz 2017 sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan rapora göre, ekonomik faaliyetler haziranda ülke genelinde ılımlı veya sınırlı düzeyde arttı.

Raporun hazırlanması için iş yerleriyle gerçekleştirilen anketin sonuçları, şirketlerin kısa vadeli beklentilerinin de olumlu olduğuna işaret etti.

Tüketici harcamaları yükseldi

Ekonominin yüzde 70'ini oluşturan tüketici harcamalarının ülkenin birçok bölgesinde arttığına dikkat çekilen raporda, buna ilaveten sanayi ve enerji faaliyetlerinin de güçlenmeye devam ettiği vurgulandı.

İş gücü piyasalarında arz eksikliği yaşanıyor

Bej Kitap, ayrıca istihdamın, haziran ayında, Atlanta ve St. Louis Fed’in görev bölgeleri dışında arttığını ortaya koydu.

Artan istihdamla sıkılaşan iş gücü piyasasında arz eksikliği yaşandığına vurgu yapılan raporda, "Birçok endüstriden firmalar, kalifiye eleman kıtlığı yaşadıklarını ve bunun işe alımları sınırladığını rapor etti" ifadesine yer verildi.

Ücret artışlarının birçok bölgede ılımlı düzeyde arttığı kaydedilen raporda, fiyatların ise daha sınırlı yükselme eğiliminde olduğu belirtildi.

Bej Kitap'ta yer alan analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından kullanılıyor.

Analistler, raporda pozitif bir dilin kullanılmasının Fed’in kademeli faiz artırımları ve bilanço küçültmeye yönelik planlarına sadık kalma olasılığını güçlendirdiğini belirtiyor. Fed, haziran ayında yayınlanan ekonomik projeksiyonlara göre, bu yıl bitmeden 25 baz puanlık bir faiz artışı daha yapmayı ve bilançosunu küçültmeye başlamayı planlıyor.

Etiketler: ABD Merkez Bankası, fed, fed bej kitap raporu
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