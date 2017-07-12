  • 13 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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'Fed başkanlığı için Başkan Trump ile görüşmeye hazırım'

Fed Başkanı Yellen, "Fed başkanlığına yeniden atanmam konusunda Başkan Trump ile görüşmeye hazırım." dedi.

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Fed başkanlığı için Başkan Trump ile görüşmeye hazırım

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, görevinden şubat ayında ayrılmasının “gayet mümkün” olduğunu belirtti.

Yellen, ABD Temsilciler Meclisi’nde Kongre üyelerinin ülke ekonomisine ve Fed’in politikalarına yönelik sorularını yanıtladı.

Fed’in gelecek birkaç yıl süresince kademeli faiz artırımlarına devam etmeyi ve bilançosunu küçültmeyi planladığını bildiren Yellen, bankanın yüzde 2 enflasyon hedefini değiştirmesinin ise tartışma konusu olmadığını vurguladı.

“Yüzde 2 enflasyon hedefimize ulaşmaya kararlıyız.” ifadesini kullanan Yellen, Fed’in bu hedefe doğru ilerlemek yerine uzaklaştıkları yönündeki görüşlere katılmadığını belirterek, “Şunu söyleyebilirim ki, önümüzdeki birkaç yıl içinde yüzde 2 enflasyona ulaşma yolundan ayrıldığımız görüşü prematüredir.” değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, güçlü istihdam artışıyla düşen işsizlik oranı ve ücretler arasındaki ilişkinin geçmiştekine kıyasla zayıfladığına işaret eden Yellen, Fed’in bu nedenle enflasyon göstergelerini yakından izlemeye devam edeceğini dile getirdi.

"Başkan Trump ile görüşmeye hazırım"

Bir Kongre üyesi, ilk 4 yıllık başkanlık süresi 3 Şubat 2018’de dolacak Yellen’in başkanlığa yeniden atanması teklifini kabul edip etmeyeceğini sordu.

Yellen, bu konuyu ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmediklerini belirterek, “Mevcut görev süremi tamamlamaya kesinlikle kararlıyım. Kongre tarafından belirlenen hedeflerimize ulaşmaya odaklanmış durumdayım ve bu soru hakkında gerçekten çok fazla düşünmedim.” dedi.

Benzer bir sorunun başka bir temsilci tarafından tekrar sorulması üzerine konuyu Başkan Trump ile görüşmeye hazır olduğunu söyleyen Yellen, "Bu son Kongre sunumunuz olabilir mi?" sorusunu ise “Bunun son Kongre sunumum olması, görev süremin şubatta dolacak olması nedeniyle gayet mümkün." diye cevapladı.

"Bence bilançoyu küçültmeye yakında başlamak uygun"

Fed’in bilançosunu küçültmeye muhtemelen bu yıl içinde başlamayı öngördüğünü kaydeden Yellen, şu an 4,5 trilyon dolara yakın olan bilançonun, bu süreç sonunda bu tutarın çok daha altında ancak finansal kriz öncesine kıyasla daha yüksek olmasını öngördüklerini bildirdi.

Fed Başkanı Janet Yellen, bilançonun daraltılması için ilk adımın ne zaman atılacağına ilişkin, “Bence bilançoyu küçültmeye, ekonomi beklentiler doğrultusunda ilerlemeye devam ederse nispeten yakın zamanda başlamak uygun olacak.” ifadesini kullandı.

Etiketler: ABD Merkez Bankası, Fed Başkanı Janet Yellen, abd başkanı donald trump
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