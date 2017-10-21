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Fed Başkanı Yellen: Sıkılaştırma süreci iyi gidiyor

Fed'in para politikasını kademeli olarak normalleştirme konusunda da önemli ilerleme kaydettiğini dile getiren Fed Başkanı Yellen, "Sıkılaştırma süreci iyi gidiyor." dedi.

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Fed Başkanı Yellen: Sıkılaştırma süreci iyi gidiyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, Fed'in 2007-2008 finansal krizinden bu yana uyguladığı genişlemeci para politikasının ABD ekonomisini desteklemeyi başardığını belirtti.

Bankanın varlık alım programının bunda önemli rol oynadığını anlatan Yellen, Fed'in söz konusu varlık alımlarıyla 4,5 trilyon dolara kadar yükselen bilançosunu küçültmeye başlama kararı aldığını hatırlattı.

Bunun, programın gelecekte tekrar kullanılmayacağı anlamına gelmediğini vurgulayan Yellen, "ABD ekonomisinin, Fed'in 'büyük durgunluğa' cevaben alışılmadık para politikası araçları kullanmaması durumunda bulunacağı noktadan, şu anda daha iyi bir yerde olduğuna yönelik güçlü kanıtlar var." değerlendirmesini yaptı.

Sıkılaştırma süreci

Fed'in son iki yıldır para politikasını kademeli olarak normalleştirme konusunda da önemli ilerleme kaydettiğini dile getiren Yellen, "Sıkılaştırma süreci iyi gidiyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, enflasyonda bu yıl yaşanan zayıflığı "sürpriz" olarak niteleyen Fed Başkanı, düşük enflasyonun nedenlerinin henüz netlik kazanmadığını belirtti.

Konuşmasında para politikasının geleceği konusunda herhangi bir yorumda bulunmayan Yellen, ABD Başkanı Donald Trump'la dün gerçekleştirdiği görüşmeye de değinmedi.

Trump, 4 yıllık ilk başkanlık dönemi 3 Şubat 2018'de dolacak Yellen ile görevine devam etme olasılığını görüşmek üzere bir araya gelmişti.

Etiketler: Yellen, fed, ABD ekonomisi
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