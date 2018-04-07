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Fed Başkanı Jerome Powell: Sabırlı yaklaşımımız riskleri azalttı

Fed Başkanı Powell, “Ekonomi genel olarak şu anki seyrini koruduğu müddetçe politika faizinde kademeli artışların hedeflerimize ulaşmak için en iyi yol olduğuna inanıyoruz" dedi.

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Fed Başkanı Jerome Powell: Sabırlı yaklaşımımız riskleri azalttı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Chicago’da yaptığı konuşmada ülke ekonomisini ve para politikasını değerlendirdi.

ABD ekonomisinin, küresel finansal krizden sonra yavaşça toparlanmasına karşın büyümenin son dönemde ivme kazandığını vurgulayan Powell, iş gücü piyasasının yaklaşık 20 yılın en düşük işsizlik oranıyla güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

Powell, enflasyonun da son yıllardaki zayıf seyrinin ardından yükselme işaretleri gösterdiğine işaret ederek, “Geçen birkaç ayda aylık enflasyon göstergeleri yükseldi ve yıllık enflasyon bu bahar, geçen seneki zayıf okumaların hesaplamadan çıkmasıyla kayda değer şekilde artmalı” değerlendirmesini yaptı.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) son 2,5 yıldır ABD ekonomisindeki gelişmeler ışığında kademeli parasal sıkılaştırmaya yöneldiğini anımsatan Powell, “FOMC'nin sabırlı yaklaşımının, ekonominin yeniden sıfır faiz seviyesine dönülmesine neden olabilecek beklenmedik bir darbe almasına yönelik riskleri azalttığının” altını çizdi.

Powell, “FOMC’nin kademeli yaklaşımı meyvelerini verdi ve bugün sahip olduğumuz güçlü ekonomiye katkıda bulundu” diyerek, şunları söyledi:

“Meslektaşlarım ve ben, ekonomi genel olarak şu anki seyrini koruduğu müddetçe politika faizinde kademeli artışların hedeflerimize ulaşmak için en iyi yol olduğuna inanıyoruz. Faizleri çok yavaş şekilde artırmak para politikasını aniden sıkılaştırmaya neden olabilir ve bu ekonomik büyümeyi tehlikeye sokabilir. Faizleri çok hızlı artırmak ise enflasyonun ısrarla yüzde 2 hedefimizin altında kalmasına yol açabilir. Kademeli faiz artışları, bu iki riski dengelemeyi hedefliyor.”

Etiketler: fed, faiz, Jerome Powell
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