  • 06 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Fed Başkan Yardımcısı Fischer istifa etti

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'ın istifa ettiği bildirildi.

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Fed Başkan Yardımcısı Fischer istifa etti

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'ın istifa ettiği bildirildi.

Fed'den yapılan resmi açıklamada, bankanın başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olan Fischer'ın istifa mektubunu ABD Başkanı Donald Trump'a sunduğu belirtildi.

73 yaşındaki Fischer, mektubunda, kişisel sebepler nedeniyle istifa ettiğini ifade ederek, Fed'de görev almaktan ayrıcalık duyduğunu ve görev süresi boyunca 2008 finansal krizinden toparlanan Amerikan ekonomisinin güçlenmeye devam ettiğini vurguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fed Başkanı Janet Yellen, Fischer'ın hizmetlerinin Fed'in para politikasına ve ülkede finansal istikrarın sağlanmasına katkıda bulunduğunun altını çizdi.

İstifası 13 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacak Fischer'ın yönetim kurulu üyeliği 31 Ocak 2020, başkan yardımcılığı ise 12 Haziran 2018'de dolacaktı.

Fischer, 28 Ocak 2014'ten beri Fed'in yönetim kurulunda bulunurken, 16 Haziran 2014'te de başkan yardımcılığı görevine başlamıştı. 

Etiketler: ABD Merkez Bankası, fed, Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, abd başkanı donald trump
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