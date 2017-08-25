Fazla Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼relerinde deÄŸiÅŸiklik

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Fazla Ã‡alÄ±ÅŸma ve Fazla SÃ¼relerle Ã‡alÄ±ÅŸma YÃ¶netmeliÌ‡ÄŸiÌ‡'nde deÄŸiÌ‡ÅŸiÌ‡kliÌ‡k yapÄ±lmasÄ±na daiÌ‡r yÃ¶netmeliÌ‡k, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

Buna gÃ¶re, yÃ¶netmeliÄŸin 4'Ã¼ncÃ¼ maddesine, "Yer altÄ±nda maden iÅŸlerinde Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilere, 4857 sayÄ±lÄ± Kanun'un 42'nci maddesi uyarÄ±nca zorunlu nedenlerle ve 43'Ã¼ncÃ¼ maddesi uyarÄ±nca olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hallerde, haftalÄ±k otuz yedi buÃ§uk saati aÅŸan her bir saat fazla Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§in verilecek Ã¼cret, normal Ã§alÄ±ÅŸma Ã¼cretinin saat baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen miktarÄ±nÄ±n yÃ¼zde yÃ¼zden az olmamak Ã¼zere artÄ±rÄ±lmasÄ± suretiyle Ã¶denir." fÄ±krasÄ± eklendi.

YÃ¶netmeliÄŸin 8'inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±na, "4857 sayÄ±lÄ± Kanun'un 42'nci maddesi uyarÄ±nca zorunlu nedenler ve 43'Ã¼ncÃ¼ maddesi uyarÄ±nca olaÄŸanÃ¼stÃ¼ haller dÄ±ÅŸÄ±nda yer altÄ±nda maden iÅŸlerinde Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilere fazla Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±rÄ±lamaz." bendi eklendi.

AynÄ± yÃ¶netmeliÄŸin, "Fazla Ã§alÄ±ÅŸma ve fazla sÃ¼relerle Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±rmak iÃ§in iÅŸÃ§inin yazÄ±lÄ± onayÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olaÄŸanÃ¼stÃ¼ durumlarda yapÄ±lan fazla Ã§alÄ±ÅŸma ve fazla sÃ¼relerle Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§in bu onay aranmaz. Fazla Ã§alÄ±ÅŸma ihtiyacÄ± olan iÅŸverence bu onay her yÄ±l baÅŸÄ±nda iÅŸÃ§ilerden yazÄ±lÄ± olarak alÄ±nÄ±r ve iÅŸÃ§i Ã¶zlÃ¼k dosyasÄ±nda saklanÄ±r." ÅŸeklindeki 9'uncu maddesinin ikinci fÄ±krasÄ± ÅŸu ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirildi:

"Fazla Ã§alÄ±ÅŸma ihtiyacÄ± olan iÅŸverence bu onay iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesinin yapÄ±lmasÄ± esnasÄ±nda ya da bu ihtiyaÃ§ ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda alÄ±nÄ±r ve iÅŸÃ§i Ã¶zlÃ¼k dosyasÄ±nda saklanÄ±r. Fazla Ã§alÄ±ÅŸma veya fazla sÃ¼relerle Ã§alÄ±ÅŸma yapmak istemeyen iÅŸÃ§i verdiÄŸi onayÄ± otuz gÃ¼n Ã¶nceden iÅŸverene yazÄ±lÄ± olarak bildirimde bulunmak kaydÄ±yla geri alabilir."

Ã‡alÄ±ÅŸma SÃ¼releri YÃ¶netmeliÄŸi'nde de deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Ã‡alÄ±ÅŸma SÃ¼releri YÃ¶netmeliÄŸi'nde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

Buna gÃ¶re, YÃ¶netmeliÄŸin 4'Ã¼ncÃ¼ maddesine "Yer altÄ± maden iÅŸlerinde Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilerin Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼resi, gÃ¼nde en Ã§ok yedi buÃ§uk, haftada en Ã§ok otuz yedi buÃ§uk saattir" fÄ±krasÄ± eklendi.

YÃ¶netmeliÄŸin 5'inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±na "Turizm sektÃ¶rÃ¼nde dÃ¶rt aylÄ±k sÃ¼re iÃ§inde iÅŸÃ§inin haftalÄ±k ortalama Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼resi, normal haftalÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼resini aÅŸamaz, denkleÅŸtirme sÃ¼resi toplu iÅŸ sÃ¶zleÅŸmeleri ile altÄ± aya kadar artÄ±rÄ±labilir" cÃ¼mlesi eklendi.

AyrÄ±ca yÃ¶netmeliÄŸin fazla Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n belgelenmesini iÃ§eren 10'uncu maddesi yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±ldÄ±.