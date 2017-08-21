Fasulye, çiftçinin yüzünü güldürdü

Burdur merkeze bağlı İnsuyu bölgesinde 20 yıl önce yaklaşık bin dekar arazide başlayan fasulye üretimi, bugün 15 bin dekarlık alana ulaştı. Bu yıl değişen hava şartlarından dolayı verim azalsa da çiftçiler elde ettikleri kazançtan memnun.

Hem yöre halkının hem de çevre illerden gelen işçilerin tarlada hummalı bir çalışma sürecinden sonra İnsuyu'nda oluşturulan pazardan Türkiye'nin çeşitli illerine gönderilen fasulye, tadıyla da adından söz ettiriyor.

Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnsuyu fasulyesinin artık Türkiye'de bir marka haline geldiğini söyledi. Fasulye hasadının devam ettiğini anımsatan Demir, merkeze bağlı 7 köyde üretilen fasulyenin toplanma merkezinin İnsuyu olduğunu kaydetti.

Demir, hasatla ilgili şu bilgileri verdi:

"Burdur'da Halıcılar, Çatağıl, Çine, Taşkapı, Kayaaltı, Kurna, Lengüme köylerinde yaklaşık 15 bin dekar alanda fasulye üretimi yapılmaktadır. Bu sene beklediğimiz verim iklim değişiklikleri yüzünden yüzde 50 civarında düştü. Ancak, bu yıl fasulye fiyatı iyi ve verim düşüklüğü fiyatın yüksekliğiyle bu eksiklik kapandı. Bundan dolayı çiftçimiz bu yıl fasulye üretiminden memnun. Düşük verim olsa da fiyatların yüksek oluşundan dolayı çiftçinin memnuniyeti var. Geçen yıl toplama merkezinden İstanbul, Ankara, İzmir ile komşu illerimizden Antalya'ya ve Isparta'ya sevkıyatlar vardı. Bu yıl da var aynı şekilde ama geçen yıl günlük 500 ton sevkiyat varken bu yıl günlük 250 ton civarında oluyor."

Fasulyeyi çiftçinin yılda iki dönem ektiğini anımsatan Demir, bu yıl çiftçinin emeğinin karşılığını aldığını kaydetti.

Fiyatlarda döneme göre değişkenlik yaşandığını vurgulayan Demir, "İlk ekimler mayıs başında, ikinci ekimler ise haziran sonunda olmaktadır. Mayıs başında ekilen ürünlerden elde edilen ortalama fiyat kilogram başı 3 lira. Haziran sonunda ekilen ürünlerde ve şu an piyasadaki fiyatı ise kilogramda 2,5 liradır. Bundan dolayı çiftçimiz memnundur." dedi.

Hasadı kadınlar yapıyor

Fasulye hasadının bölgede tarımla uğraşan kadınlara istihdam sağladığını, halen günde yaklaşık 2 bin kadının fasulye hasadından ekmek yediğini kaydeden Demir, "Bunu da çok önemli görüyoruz. İstihdama tarım çok büyük katkı yapmıştır. Çiftçilerimizin çalışkanlığı bir istihdam sağlamıştır. Onları tebrik ediyorum. Türkiye ekonomisine destek olmuşlardır. Ekonomi de üretmek çok önemli. Ürettiğimiz zaman ülkenin kalkınması da buna bağlı. Çiftçiler üzerlerine düşen görevleri yapmaktadır ve her zaman ülkemiz için yapacaklardır." diye konuştu.

Demir, fasulye hasadının Ekim ayının ortalarına kadar devam edeceğini vurguladı.

Burdur Ziraat Odası Genel Sekreteri Gökhan Yeşilyurt ise oda olarak üretim yapan çiftçilere teknik destek anlamında yardımcı olduklarını ve sahada çiftçilerin sıkıntılarını çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Fasulye üreticileri de bu yılki fiyatlardan dolayı fazla sıkıntı çekmediklerini ve kazançtan dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.