Fas, Türkiye'nin çayı ile buluşacak

ÇAYKUR'un, Fas çay pazarına girmek için ihracat anlaşmaları imzaladığı bildirildi.

ÇAYKUR Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ÇAYKUR'un dış pazar ağını geliştirme yönündeki çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Sütlüoğlu, Afrika ülkelerinde ürünlerin büyük ilgi gördüğünü, özellikle soğuk çayın büyük beğeni ile karşılandığını ifade etti.

Faslı iş adamları ile yapılan görüşmelerin olumlu karşılanarak ihracat anlaşmalarının imzalandığını belirten Sütlüoğlu, şunları kaydetti:

"Fas'ta 380 dağıtım aracı ile binlerce noktaya dağıtım gerçekleştireceğiz. Yapılan anlaşma ile başta soğuk çayımızı Faslılar ile buluşturacağız. Çaykur, Fas'ta siyah, yeşil çay ve pek çok ürünü ile yerini alacak. Fas ile yapılan anlaşma çok önemli. Fas, Kuzey Afrika'da yer alan ve büyüme oranı yüksek olan bir ülke. Kısa süre önce Fildişi Sahilleri, Gabon ve Kamerun'da da anlaşmalar yapmıştık. Afrika pazarında kalıcı olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu pazar bizim için çok önemli."