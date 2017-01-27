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Buradasınız : » » 'Farklı Gündem' TRT Haber'de

'Farklı Gündem' TRT Haber'de

Alev Nallar Emiroğlu’nun hazırlayıp sunduğu Farklı Gündem, Cumartesi saat 11.15’te canlı yayınla TRT Haber ekranında.

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Farklı Gündem TRT Haberde

Alev Nallar Emiroğlu’nun hazırlayıp sunduğu Farklı Gündem, Cumartesi saat 11.15’te canlı yayınla TRT Haber ekranında gündeme farklı ve yeni bir bakış açısıyla bakmaya devam ediyor.

Kredi kartları 'bedava' harcama kartı değildir

2016 verilerine göre Türkiye’de 58 milyon kredi kartı, 118 milyona yakın da banka kartı kullanılıyor. Rakamlar büyük. Farklı Gündem, 2. bölümünde Kredi kartı harcamalarını, tasarruf yöntemlerini ve doğru bütçe hazırlamanın inceliklerini mercek altına alıyor.

Kredi kartları doğru kullanıldığında “kurtarıcı” olurken, ödeme düzensizliklerinde bütçelerin düşmanı olabiliyor. Kredi kartlarının ekonomiye faydaları ve tabi olası riskleri de Farklı Gündem’de izleyiciyle buluşuyor.

Yastık altındaki birikimler, ekonomiye kazandırılmalı

Tasarruf deyince akla hemen yastık altında biriktirdiğimiz paralar gelir. Finansçılar hep yatırımınızı yastık altında tutmayın ve bankada değerlendirin der.

Acaba durum öyle mi? Tasarruflarımızı nasıl değerlendirmeliyiz? Aile bütçesi oluştururken püf noktalar. Birikim ve Yatırım nasıl yapılır? Gelir gider dengesinden- doğru bütçe hazırlanmasına, ödeme gücünün arttırılmasından- alternatif finans ürün ve yöntemlerine kadar, tasarruf konusunda merak edilen tüm sorular, canlı yayında uzmanlarca cevaplanıyor.

Farklı Gündem, tüm sorulara cevap buluyor

Tasarruftan- risksiz yatırıma, doğru kredi kartı kullanımından- sağlığa, yerel yönetimlerden- tarıma, kentsel dönüşümden-depreme, konut sigortalarından-emekliliğe kadar, her açıdan hayata dokunan ama ekranlarda görmeye alışık olmadığımız konulara değinen, bu alanlardaki önemli aktörleri ekranlara taşıyan, en doğru şeyleri söyleyen, en güvenilir bilgi kaynağı Faklı Gündem, merak edilen tüm sorulara cevap buluyor.

Doğru yatırımın izini sürecek programda, izleyiciler soru ve cevaplarını iletiyor, merak edilen tüm sorulara, en yetkili ağızlardan, en doğru cevaplar veriliyor.

Etiketler: alev nallar emiroğlu, farklı gündem, trt haber
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