  • 29 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Fakıbaba: Afetlerden zarar gören çiftçimiz başvuru yapmalı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin, borç ertelemesi imkanından faydalanabilmesi için başvurularını yapmaları gerektiğini bildirdi

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Fakıbaba: Afetlerden zarar gören çiftçimiz başvuru yapmalı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlar Kurulunun çeşitli afetler nedeniyle en az yüzde 30 zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine olan borçlarının yüzde 3 faizle bir yıl ertelenmesi kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sene başından bugüne kadar ülke genelinde görülen aşırı sıcak, aşırı kar yağışı, aşırı yağış, dolu, don, fırtına, güneş yanıklığı, heyelan, hortum, kırağı, kuraklık, kurt saldırısı, sel, su baskını, şiddetli rüzgar, yangın ve yıldırım düşmesi gibi afetler nedeniyle toplam 70 ilde, 470 ilçede, 9 bin 146 köyde, 331 bin 604 çiftçiye ait 7 bin 525 dekar kapalı alan ile 12 milyon 805 bin 153 dekar açık alanın etkilendiğini ifade eden Fakıbaba, Türkiye genelindeki afetlerden etkilenen bütün çiftçilerin, bu borç ertelemesi imkanından faydalanabilmek için il/ilçe hasar tespit komisyonlarına ve borçlu olunan Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine müracaat etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Fakıbaba, iklim değişikliğinin, tarımsal üretimde afetlerle karşılaşma riskini artırdığına işaret ederek, "Bu sebeple çiftçilerimizin, mağduriyet yaşamamaları bakımından yüzde 50 devlet destekli tarım sigortalarını yaptırmaları önem arz ediyor. Ayrıca TARSİM’in kapsamının genişletilmesi çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Antalya’nın Demre, Kumluca, Finike, Kaş ve Serik ilçelerinde 13 Kasım'da meydana gelen hortum, fırtına, aşırı yağış ve doludan tarım alanlarının etkilendiğini hatırlatan Fakıbaba, çalışmalar neticesinde afetten zarar gören sigortalı çiftçilere 10 milyon liralık hasar tazminatı ödemesi yaptıklarını belirtti. 

Kaynak: AA 

Etiketler: Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Gıda, afetler
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