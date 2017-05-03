Faizsiz kredi Sur esnafına can suyu oldu

Kırsaldaki saldırılarını şehir merkezlerine taşıyan terör örgütü PKK mensuplarının geçen yıl saldırıları sonucu yüzlerce esnafın kepenk kapattığı, bazılarının çareyi başka ilçelerde iş yeri açmakta bulduğu kimisinin de iş yerinden alabildiği ürünleri tezgahlarda satarak işportacı olduğu Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terörün açtığı yaralar devletin desteğiyle sarılıyor.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarla huzurun sağlandığı, yaşamın normal akışına döndüğü Sur'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "Sokak sağlıklaştırma Projesi" kapsamında iş yerleri ilçenin tarihi dokusuna uygun yenilenen, SGK ve vergi borçları ertelenen, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1 yıl kira bedeli alınmayan esnaf, Başbakan'ın talimatıyla sağlanan faizsiz krediyle bayram havası yaşıyor.

Halk Bankasınca verilen, faizi Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından karşılanan 50 bin lira faizsiz kredi desteğinden faydalanmak için terör mağduru 663 esnaf başvuruda bulundu. İşlemleri tamamlanan 387 esnafa kredi verilirken, 276 esnafın dosya incelemesi sürüyor. Bu imkandan faydalanan esnaf kredinin geri ödemesini 2 yıl içerisinde yapacak.

"Başvuru yapan tüm esnaf krediyi kullanacak"

TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, "Böylesi faiz desteğini ilk kez Sur ilçesinde terörden zarar gören esnaf ve sanatkarımız için gerçekleştirdik. Sur ilçesinde terörden zarar gören ne kadar esnaf ve sanatkar varsa tamamının bu krediye başvurma hakkı ve imkanı var. Şu ana kadar ilçede terör mağduru 663 esnaf kredi başvurusunda bulundu. Bunlardan 387 kişi krediye ulaştı, 276 kişinin ise dosya incelemesi sürüyor. Başvuru yapan tüm esnafımız bu krediyi kullanacaktır." ifadelerini kullandı.

Sur esnafından Sait Özkal, "Bu çukurlar kazıldıktan sonra perişan olduk, mahvolduk. Kredi kartı borçlarını, çeklerimizi ödeyemez duruma geldik. 40 yıldır böyle bir şey başımıza gelmemişti. Bu kredi can simidimiz oldu, ona sarılarak kurtulduk, kendimize geldik. Bize sahip çıkan yine devletimiz oldu." dedi.

Alaaddin Çavuş, ilçede esnafın yarasının sarılması için devam eden çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, Sur'da huzurun ve güvenin tesis edilmesiyle bir canlanmanın yaşandığını belirtti.

Tevfik Işık, "Bugünleri unutmamamız lazım. Unutsak nankör oluruz. Kredi ile zor durumdan kurtulduk. Kredi bize canlılık verdi, nefesimizi açtı, kendimize geldik. Bu krediyi almasaydım şu an burada kalamazdım. Allah'a çok şükür ayaktayım. Bir değil, bin defa bu krediyi sağlayan kişiden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.