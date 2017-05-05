Faiz ve hibe desteğinden yararlanamayanlara Halkbank'tan müjde

Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından verilecek kredilerin kullandırılmasında değişikliğe gidildi.

Halkbank tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kredi kullandırılmasına dair kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz veya hibe niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkarlara karar kapsamında söz konusu krediler kullandırılmazken, yapılan değişiklikle son 5 yıl içinde bu desteklerden faydalanmayanlar Halkbank'ın ESKKK kefaletiyle verilen krediden yararlanabilecek.

Öte yandan, 2016 ve 2017 yıllarında uygulamaya konulan KOSGEB'in Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kapsamındaki kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar bu karardan istisna tutuldu.