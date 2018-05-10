Faiz indirimi 200 bin ek konut satışı getirecek

Sektör temsilcileri, Ziraat Bankası'nın 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e çekmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, hükümetin aldığı kararı çok doğru ve akılcı bulduklarını belirterek, kamu bankaları vasıtasıyla yapılacak kampanyadaki faiz sübvansiyonunun hem sektörü canlandıracağını hem de fazlasıyla devlete geri döneceğini söyledi.

Durbakayım, "Kamu bankaları tarafından ve en küçük hesapla 250 milyon liralık bir sübvanse yapılarak konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1,2'den yüzde 0,98'e indirilmesi sonucunda, yaklaşık 7-8 milyar liralık konut satışının olacağını öngörüyoruz. Bu iyimser rakamın gerçekleşmesi sonucunda, sadece yüzde 3'lük tapu harcına mahsuben devletin kasasına 200 milyon lira girecektir." ifadelerini kullandı.

Konut satışlarından elde edilecek KDV ile birlikte devletin elde edeceği toplam gelirin en az 500 milyon lira olacağını vurgulayan Durbakayım, ancak en önemli katkının sektöre sağlayacağı sinerji ile genele yaygın bir katma değer olacağını aktardı.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, şu ana kadar sürekli konut kredisi faizlerinin yüzde 1'in altına inmesi gerektiğini söylediklerini anımsatarak, faizlerin yüzde 1,35'e yaklaşması nedeniyle durgunluk yaşanmaya başlandığını anımsattı.

Tavuçuoğlu, "Konut fiyatları acaba düşer mi, faizlerde indirime gidilir mi gibi kafasındaki soru işaretleriyle konut alımında temkinli davranan konut alıcısını harekete geçirecek bir hamle bu. Ancak sektörün daha hareketli olmasını istiyorsak bir an önce faizlerin 0,60-0,70 bandında olması gerekiyor." dedi.

Diğer bankaların ve özellikle de özel bankaların da bu kampanyaya destek olmalarını temenni ettiklerini dile getiren Tavukçuoğlu, KDV'nin indirilmesi sonucu bu indirimin çok iyi olacağını ve satışları artıracağını bildirdi.

"Bu indirimle satışlarda yeni bir rekor sürpriz olmaz"

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, hükümetin seçim öncesi aldığı ekonomik tedbirlerin konut sektöründe yüzleri güldürdüğünü belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KDV oranlarının yüzde 18'den 8'e, tapu harçlarının yüzde 4'ten 3'e indirilmesinin yanı sıra konut kredisi faizlerinin de yüzde 0,98'e düşürülmesi, konut satışlarını kuşkusuz artıracak. Satış ofislerimizde artan trafik, form sayısındaki gözle görülür artış bunun en önemli göstergesi. Nitekim açıklanan teşvikler bekleyen talebi ve kararsızları harekete geçirmiş durumda. Böyle giderse bu sene de geçen sene olduğu gibi bir rekor sürpriz olmaz."

Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, inşaatın ülkenin lokomotif sektörü olduğunu kaydederek, tüketicinin satın alma eğilimini etkileyen en önemli unsurlardan birisinin kredi faiz oranları olduğunu, faiz oranlarının düşürülmesinin satış rakamlarını büyük ölçüde artıracağını vurguladı.

"500 bin lirada 150 bin lira kar edilecek"

Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, KDV ve tapu harcı indiriminden sonra Ziraat Bankası'nın bugün başlattığı, diğer bankaların da peşinden gelebileceğini düşündükleri bu indirimin sektöre ciddi hareket getireceğini söyledi.

Şu anda konut kredisi faizlerinin yüzde 1,35'lere kadar çıktığını dile getiren Demir, "Şu anda bu indirim sayesinde 100 bin lira kredi çeken birisi toplamda geriye 30 bin lira daha az ödeyecek. Bu da 500 bin lirada 150 bin lira yapıyor. Bu, müşteriyi çok mutlu edecektir." şeklinde konuştu.

Demir, faizlerin yıl sonuna kadar 0,98'in altına düşmesinin zor gözüktüğünü dile getiren Demir, "Ancak bu indirim bile çok önemli. Geçen yıl 1,4 milyon konut satılmıştı. İlk çeyrekte yüzde 15'lik düşüş vardı. Faizler böyle devam etse yıl sonu için 200 bin adetlik düşüş olabilirdi. Ancak bu indirim sayesinde yıl sonunda fazladan 200 bin konut satılır. Geçen yılki rakam yakalanır." ifadelerini kullandı.

"Hem üretici hem tüketici kazanacak"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, faizlerin düşürülmesinin daralan piyasalara çok iyi bir hareket kazandıracağını belirterek, iç piyasada dövizlerdeki ve yüksek faiz nedeniyle konut satışlarının ciddi anlamda daraldığını söyledi.

Bu indirimin sadece birinci el satışlar için geçerli olmasını beklediklerini ancak ikinci ellerde de geçerli olacağını öğrendiklerini kaydeden Özyurt, bunun çok önemli olduğunu vurguladı.

Özyurt, "Bu indirimle konut ihtiyacı olup da yüksek faiz nedeniyle bunu erteleyen alımlar harekete geçecektir. Hem tüketici hem üretici kazanacak. İnşaat sektöründeki likiditenin artmasıyla diğer sektörler de olumlu etkilenecek. İlk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre konut satışlarında yüzde 15 gibi bir düşüş vardı. Önümüzdeki üç aylık süreçte bunu telafi ederek geçen yılı yakalarız. Geçen yıl 1,4 milyon konut satılmıştı. Bu şekilde gitseydi yakalayamazdık ancak şimdi geçen yılı yakalayacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"İnşaat sektörü tüm sektörlere de hareket getirecek"

Maritza İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emir Sarıgül, özellikle hükümetin konut faizlerini yüzde 1'in altına çekmesinin, inşaat sektörüne verdiği desteği bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Bu indirimle satışların açılacağını vurgulayan Sarıgül, "Canlanan inşaat sektörünün tüm sektörlere de hareket getireceğine inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA