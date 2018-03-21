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Buradasınız : » » Facebook'a 370 bin dolar para cezası

Facebook'a 370 bin dolar para cezası

Güney Kore'de sosyal medya sitesi Facebook'a, kullanıcıların siteye erişimini sınırlandırması nedeniyle yaklaşık 370 bin dolar para cezası verildi.

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Facebooka 370 bin dolar para cezası

Güney Kore İletişim Komisyonu, Facebook'a 2016'nın sonlarından 2017'e kadar olan dönemde kullanıcılarının siteye erişimini sınırlandırmaktan 370 bin dolar para cezası verildiğini duyurdu.

Açıklamada, Facebook'un ikna edici nedenler göstermeden erişimi sınırlandıramayacağı belirtildi.

Facebook: Hayal kırıklığına uğradık

Facebook'tan yapılan açıklamada ise Güney Kore İletişim Komisyonu'nun kararı nedeniyle hayal kırklığına uğradıklarına dikkat çekilerek, "Bütün kullanıcılarımız için en iyi performansı göstermek için çabalayacağız" denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: güney kore, facebook
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