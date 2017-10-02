Eylül'de fiyatı en fazla artan ürün hangisi oldu?

İstanbul Ticaret Odası (İTO), bu yılın eylül ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 31,44'le yeşil soğan olduğunu bildirdi.

İTO tarafından, Eylül 2017 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, eylülde perakende fiyatlar, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksinde yer alan 242 üründen 75'inde artarken, 27'sinde azaldı, 140'ında ise değişmedi.

Bu dönemde, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan yeşil soğanın fiyatı yüzde 31,44 arttı. Yeşil soğan bu oranla eylül ayında fiyatı en fazla artan ürün olurken, bu ürünü yüzde 17,97'yle kültür, eğitim ve eğlence grubundan kurşun kalem izledi.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler ise yüzde 17,78'le tiyatro giriş bilet ücreti, yüzde 17,38'le limon ve yüzde 16,03'le de okul çantası oldu.

Fiyatı en fazla azalan ürün erik

Eriğin fiyatı bu yılın eylül ayında yüzde 24,75 geriledi. Böylece erik, eylülde fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Aynı dönemde fiyatında azalış görülen diğer harcama kalemleri ise yüzde 16,22'yle armut, yüzde 14,37'yle balık, yüzde 13,49'la yaş üzüm ve yüzde 12,65'le de şeftali şeklinde sıralandı.

Eylül ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Yüzde Değişim (%)

Limon 17,38

Kıvırcık Salata 13,12

Patlıcan 11,76

Karpuz 7,31

Armut -16,22

Balık -14,37

Yaş Üzüm -13,49

Şeftali -12,65

Elma -11,98

Sivri Biber -7,15

Mevsim dışı Tarım Ürünleri

Yeşil Soğan 31,44

Erik -24,75

İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer Ürünler

Kurşun Kalem 17,97

Tiyatro Bilet Ücreti 17,78

Okul Çantası 16,03

Defter 14,91

Yumurta 6,87

Gazete 6,73

Fuel Oil 5,57

Maç Giriş Bilet Ücreti -5,63