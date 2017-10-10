Eylül'de 6 milyon 700 bin yolcu THY'yi tercih etti

Türk Hava Yolları (THY) geçen Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13'lük bir artış göstererek 6 milyon 700 bin yolcu taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bayrak taşıyıcı havayolu olan THY, 2017 yılının Eylül ayında 6 milyon 700 bin yolcu taşıdı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13'lük bir artış yakalayan THY, 2015 Eylül ayı ile karşılaştırıldığında da yolcu sayısı yüzde 17, talepteyse yüzde 21'lik bir artış gösterdi. THY, transit yolcu hariç tutulduğunda da yurt dışı yolcu sayısında yüzde 30'luk artış yaşadı.

Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre tüm bölgelerde yolcu doluluk oranını artıran THY'de, 10.3'lük artışla Kuzey Amerika, 6.3'lük artışla da Uzak Doğu en fazla artış gösteren bölgeler oldu.

9 ayda 51 milyondan fazla yolcunun tercihi THY oldu

Bu yılın Ocak- Eylül döneminde ise toplam 51 milyon 600 bin yolcu ile en iyi ilk 9 ay performansını sergileyen THY, geçen yılın aynı dönemine göre talepte yüzde 5.9, yolcu sayısındaysa yüzde 6.9 artış gösterdi.

Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Eylül döneminde yüzde 4.3'lük artışla yüzde 79 olurken, yurt dışı yolcu doluluğu da yüzde 5'e yakın artarak yüzde 78'e yükseldi.

Kargoda en fazla artış Orta Doğu ve Avrupa'da

Eylül'de taşınan kargo ve posta hacmini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttıran THY'de, kargodaki bu büyümeye en fazla katkı yapan bölgeler ise yüzde 44 artış ile Orta Doğu ve yüzde 31 ile Avrupa oldu.

Eylül ayındaki kargo ve posta hacmindeki güçlü hacim artışı ile Ocak-Eylül dönemindeki toplam taşınan hacim geçen seneye göre yüzde 27 artarak 810 bin tona ulaştı.