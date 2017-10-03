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Buradasınız : » » Eylül ayının zam şampiyonu yeşil soğan oldu

Eylül ayının zam şampiyonu yeşil soğan oldu

Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı, yüzde 14,75 ile yeşil soğanda oldu.

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Eylül ayının zam şampiyonu yeşil soğan oldu

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Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı, yüzde 14,75 ile yeşil soğanda görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yeşil soğandaki fiyat artışını yüzde 11,12 ile anaokulu ücreti izledi.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler ise yüzde 9,60 ile okul için servis ücreti, yüzde 9,41 ile sivri biber, yüzde 9,02 ile patlıcan, yüzde 8,62 ile çocuk spor kazağı (sweatshirt), yüzde 8,18 ile yurt ücretleri, yüzde 7,58 ile antep fıstığı, yüzde 7,48 ile domates ve yüzde 6,95 ile limon oldu.

En çok yurt içi turlar ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,46 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda gerçekleşti. Bunu yüzde 14,60 ile elma, yüzde 13,42 ile balık, yüzde 13,15 ile üzüm, yüzde 10,42 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 8,80 ile şeftali, yüzde 8,78 ile erik, yüzde 7,94 ile tavuk, yüzde 6,95 ile taze fasulye ve yüzde 6,59 ile kuru soğan izledi.

Etiketler: yeşil soğan, enflasyon rakamları, tüketici fiyatları, TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu
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