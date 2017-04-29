EXPO özelleştirme kapsamına alındı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları Toplantısı ve Tarım İş Forumu çerçevesinde, konuk bakanlarla EXPO 2016 Antalya sergi alanını gezdi.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, EXPO'nun, her türlü talihsizliğe, Türkiye'de yaşanan darbe girişimi, terör olayları, turizme vurulan darbeye rağmen 5 milyona yakın ziyaretçiyi kabul ettiğini söyledi.

Bunun son derece önemli bir rakam olduğunu vurgulayan Çelik, 6 aylık süre dolunca bakanlık olarak 1 Kasım itibarıyla EXPO'nun tasfiye işlemleri ve devralınmasıyla ilgili süreci yürüttüklerini ifade etti.

Çelik, 1 Haziran 2017 itibarıyla tasfiye işlemlerinin tamamlanacağına dikkati çekerek, 1 Kasım'dan bugüne kadar geçen süre içinde ise yine bakanlığın uhdesinde, alanın boş kalmaması, etkinliklere konu olması ve etkinliklerin merkezi olması noktasında bazı çalışmalar yapıldığını belirtti.

"EXPO yine Türk turizmine hizmet edecek"

Özellikle nevruz dolayısıyla yaklaşık 10 bin İranlı turistin EXPO alanında etkinlikler yaptığını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Yeni bir sürece EXPO girmiş oluyor. Bu alan özelleştirme kapsamına alınmış bulunuyor. Özelleştirinceye kadar EXPO'nun canlı tutulması ve Antalya'ya, Türk turizmine hizmet etmesi açısından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde yapmamız gereken çalışmalar neyse onları hızlı bir şekilde yerine getireceğiz. Burası aynı EXPO döneminde olduğu gibi aktiviteyi, cazibeyi, aynı yoğunluğu inşallah yaşayacak. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı da dikkate alarak açılışımızı gerçekleştireceğiz. Burası yine cıvıl cıvıl bir şekilde Antalya'ya ve Türk turizmine hizmet edecek."

Bakan Çelik, özelleştirme sonrasında da yeni sahibinin kendilerine verilen proje çerçevesinde, yine turizme hizmet etme kararlılığıyla bu alanda hizmete devam edeceğini söyledi.

"2022'ye kadar süre var"

Özelleştirme süreciyle ilgili bir tarih söylemenin mümkün olmadığına işaret eden Çelik, "2022'ye kadar süre var. Ben bir an önce buranın sahibini bulmasının doğru olacağı inancı içindeyim. Yani buranın profesyonelce yönetilmesi zorunluluğu var." diye konuştu.

Bir gazetecinin, EXPO sergi alanına talipli olup olmadığı yönündeki sorusunu Çelik, "Bize öyle bir şey gelmedi. Kişilerden ziyade buranın Türk turizmine nasıl hizmet edeceği, amacına uygun nasıl değerlendirileceği konusu çok önemlidir." dedi.