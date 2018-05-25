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Eximbank'tan ihracatçıya 5 yıl vadeli kredi imkanı

Türk Eximbank, ihracatçılara altı aylık dönemlerde avro cinsinden ve 10 taksitte geri ödenmek üzere toplam 5 yıl vadeli kredi imkanı sunuyor.

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Eximbanktan ihracatçıya 5 yıl vadeli kredi imkanı

Türk Eximbank, uluslararası piyasalarda son dönemde gerçekleştirdiği ve gelecek aylar içinde yapacağı ilave borçlanmalar kapsamında ihracatçılara işletme sermayesi kredilerinde yine bir pencere açarak daha uzun vade imkanı getiriyor.

Bu imkan sayesinde altı aylık dönemlerde avro cinsinden ve 10 taksit halinde geri ödenmek üzere toplam 5 yıl vadeli bir seçenek (Euribor+yüzde 3,25 faiz oranı üzerinden) ihracatçı şirketlerin hizmetine sunuluyor.

Dilimler halinde devreye girecek yeni imkan, 28 Mayıs'ta kullandırılmaya başlanacak ve ilk etapta 500 milyon dolar karşılığı avro cinsinden kredi sunulmuş olacak.

Öte yandan Türk Eximbank'ın ihracatçılara desteğini artırarak sürdürme hedefi için uluslararası para ve sermaye piyasalarından kaynak tedariki çalışmaları kapsamında "Sukuk Tahvil İhracı" ve Dünya Bankası kuruluşu olan MIGA garantörlüğünde yeni bir fon sağlanması çalışmaları da hızlandırıldı.

Kaynak: AA

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