  • 02 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Evsel atıklar 50 bin haneyi aydınlatacak

Malatya Entegre Çevre Projesi kapsamında evsel atıklardan elektrik üretimine başlandı.

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Evsel atıklar 50 bin haneyi aydınlatacak

Toplamda 50 bin hanenin aydınlatma ihtiyacına eş değerde elektrik üretilecek projede, Gazifikasyon Yakma Tesisi'nin devreye girmesiyle ilk etapta 4 megavatlık elektrik üretimi gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Alican Bozkurt ve ilgili şube müdürleri Malatya Entegre Çevre Projesi Gazifikasyon Yakma Tesisi'nde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çakır, ziyaret sonunda yaptığı konuşmada, Malatya Entegre Çevre Projesi'nin Türkiye’de ilk olma özelliği taşıdığını belirtti.

İl genelinde toplanan evsel katı atıkların 4 ayrı prosesten geçirilerek bertarafının yanı sıra 3 farklı teknoloji ile elektrik enerjisi üretileceğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Katı atık vahşi depolama sahamızda halihazırda 10 bin hanenin aydınlatmasına eş değerde saatte 2,2 megavatlık elektrik enerjisi üretilmektedir. Malatya Entegre Çevre Projesi kapsamında saatte yaklaşık 10 megavat elektrik enerjisi ile birlikte toplamda 12 megavat elektrik enerjisi üretilecek. Üretilecek olan bu elektrik enerjisi ile 60 bin hanenin aydınlatma ihtiyacı karşılanabilecektir."

Kaynak: AA

Etiketler: malatya, evsel atıklar, elektrik üretimi
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