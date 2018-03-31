Evlenecek çiftler takıda "ayar" düşürdü

Altın fiyatlarındaki artışa rağmen çiftler kuyum ürünlerinden vazgeçmese de alım alışkanlıkları altında çeyrekten grama, mücevherde 18 ve 22 ayardan 14 ayara, bilezikte 15-20 gramdan 10 grama kaydı. Tercihleri pahada daha hafif ürünlere kayan çiftler, en çok bin 250-bin 750 lira aralığındaki tektaş yüzükleri tercih ediyor.

Tektaş, nişan ve evlilik yüzüğü bu sene de yine ilk tercih edilen ürünlerden olurken, geçmiş yıllarda daha fazla tercih edilen takı seti, pırlanta, beşibiryerde gibi ürünlerin yerini bu sene yaşanan artışla birlikte aynı konseptteki daha hafif ürünler aldı.

Sektördeki hareketliliğe ilişkin bilgi veren İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, turizmdeki iyi veriler ve 2018 yılıyla birlikte piyasada yaşanan hareketliliğin, kuyumculuk sektörünü de yaz sezonu konusunda umutlandırdığını söyledi.

"Yatırımda tercih yarı-çeyrek ya da gram altın"

Fiyatlar nedeniyle tüketicilerin geçmiş yıllara göre yastık altına daha az altın atabildiğine dikkati çeken Atayık, "Her ay, bir çeyrek altını biriktiren kişiler, fiyat nedeniyle iki ayda bir çeyrek altını köşeye atabiliyor. Ya da çeyrek altın fiyatı 280’in üzerine çıkınca, yatırımda tercihini ya yarı-çeyrek ya da gram altından yana kullanıyor" dedi.

Atayık, yakalaşan düğün sezonu ile birlikte tektaş fiyatlarına ilişkin de bilgi verdi. Pırlanta ve taş fiyatlarının, altın kadar dalgalı bir seyir izlemediğini belirten Atayık, çiftler tarafından en çok bin 250- bin 750 lira aralığındaki tektaş yüzüklerin ve kolyelerin tercih edildiğini söyledi.

"Altın ve mücevher müşterisi, fiyat avcısı"

Atayık, altın ve mücevher müşterisinin fiyat avcısı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Fiyat aralığını iyi takip ediyor ve bütçesine göre alışverişini yapıyor. İnsanlar, çeyrekten ziyade gram altının fiyatını sormak için mağazalara uğruyor. Biz, sektör olarak tüketicilerin istek ve beklentileri ışığında üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Mağazalarımızın vitrinlerinde en çok satılan ve giden ürünleri takip ediyor ve ona göre tezgahlarımızdaki üretimlerimizi şekillendiriyoruz. Tüketicilerimizden de tabi ki fiyat bazlı istekler ve talepler olabiliyor. Daha düşük gramajlı ve fiyatı da bütçesine uygun olan bilezikleri tercih ediyorlar."

Mustafa Atayık, düğün için bilezik, gerdanlık, bileklik, alyans ve tektaş alındığında ortalama 30-40 bin lira arası değişen alışveriş yapıldığını belirterek, "Geçen yıl, özellikle yaz döneminde daha fazla fiyat hareketi yaşanmıştı. Bu yıl, düğün alışverişinin geçen yıla göre yüzde 10 artması bekleniyor" dedi.

Kaynak: AA