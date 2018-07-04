Evinin çatısında ürettiği elektrikle para kazanmaya başladı

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan Sevim Yatgın, evinin çatısındaki 2,75 kilovatlık güneş enerjisi sistemiyle 3 ayda 428 liralık elektrik faturasından kurtulduğunu, ihtiyaç fazlası üretimini de bölgesindeki elektrik dağıtım şirketine satarak karşılığında 55 lira gelir elde ettiğini dile getirdi.

Yatgın, çatısındaki güneş enerjisi sisteminden böylece ilk kazancını sağladığını ifade ederek, "Sistem için toplamda 30 bin liralık bir maliyet ortaya çıktı. Bu kararı geleceği düşünerek aldık ve evimize yaptığımız bir yatırım olarak gördük. Bürokratik süreçler zaman aldı fakat Solarçatı şirketi tarafından kurulum bir günde kolayca tamamlandı." dedi.

Çevreden de çok olumlu tepkiler aldıklarını söyleyen Yatgın, "Herkes 'Bu nasıl bir şey?' diye sordu. Öncelikle bizim elektriği kullanmaya başlamamızı beklediler. Bir anlamda gerçekten elektrik üretimi yapılabildiğini görmek istediler. Sonuçta bir referans oluşturduk. Şu an etrafımızdaki herkes bu işe olumlu bakıyor." diye konuştu.

Yeni yönetmelikle daha kısa sürecek

Çatı paneli kurulumu yapan Solarçatı'nın kurucusu Utku Korkmaz da Yatgın'ın santral yatırımının eski yönetmelik çerçevesinde sistemin başlangıcından fatura kesilmesine kadar 18 ay sürdüğünü belirtti.

Daha önce mesken abonesinin elektrik satışından para kazanabilmesi için şirket kurması gerektiğine işaret eden Korkmaz, bu zorunluluğun ortadan kalktığını ve haziran ayında yayınlanan son düzenlemeyle mesken abonelerinin ihtiyaç fazlası elektriğini satarak gelir elde edebildiğini bildirdi.

Korkmaz, Yatgın'ın da son düzenleme çerçevesinde gelir makbuzuyla tahsilat gerçekleştiren ilk vatandaşlardan biri olduğunu belirterek, "Daha önce 18 ay alan süreç, yeni düzenlemeyle 5 aya kadar düştü. Vatandaşlar şirket kurma ve fatura kesme zorunluluğu olmadan, kullanım fazlası elektriğin bedelini tahsil edebilecekler. Son düzenlemelerle hem süreç kısaldı hem de tahsilat kolaylaştı. Şimdi artık 'solarmortgage' gibi uzun vadeli bir finansman çözümüne ihtiyaç var." diye konuştu.

Son düzenlemeyle mesken aboneleri evlerinin çatı ve cephelerine 10 kilovata kadar güneş enerjisi sistemi kurdurabiliyor ve ihtiyaç fazlası elektriğini 10 yıl boyunca Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması kapsamında bölgesindeki dağıtım şirketine satabiliyor.

Kaynak: AA