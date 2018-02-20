Ev hanımıyken tavuk çiftliği sahibi oldu

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde yaşayan evli ve iki çocuk annesi 34 yaşındaki Zeynep Kasap, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Genç Çiftçi Projesi'nden faydalanarak, evinin yanına 350 metrekarelik bir kümes yaptırdı.

Aldığı 30 bin lira hibenin üzerine 10 bin lira ekleyerek 450 tavuk kapasiteli modern bir kümes kuran Kasap, bu sayede iş hayatına atıldı.

Kasap, Genç Çiftçi Projesi sayesinde iş sahibi olduğunu ve aile ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.

Yaklaşık 5 aydır kendisini, hem aile hem ülke ekonomisine katkı sağladığı için daha değerli gördüğünü anlatan Kasap, "Projeyi Meriç Ziraat Odası'ndan duydum. Gidip başvurdum. Açıkçası ilk başta bana çıkacağını hiç düşünmemiştim. Çıktı. Aldığım hibeyle bu çiftliği kurdum iyi ki çıkmış diyorum. Kendimi daha üretken bulduğum için güvenim arttı. Yaklaşık 5 aydır kendi işimi yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çok memnunum. İlk zamanlar bakamayacağımı sanıyordum ama şimdi çocuklarım gibiler. Onları o kadar çok seviyorum ki her gün görmeden edemem. Onlar da beni çok seviyorlar. Ben daha kümese yaklaşırken, ayak seslerimi hissedip bana doğru koşuyorlar. Yem verirken, yumurta toplarken hep peşimdeler." diye konuştu.

İlerleyen dönemde çiftliği büyütmeyi düşündüğünü dile getiren Kasap, şunları söyledi:

"450 tavuğum var, her gün 300 ile 350 arası yumurta alıyorum. Yumurtaları köy içine, ilçeye ve Edirne merkeze gönderiyorum. Talep çok güzel. Topladığım yumurtaları aynı gün satıyorum. Talep eden her yere yetişmeye çalışıyorum. Normalde evde oturan bir ev hanımıydım, bu işle kendi paramı kazanıyorum. Çok güzel bir gelir sahibi oldum. Çiftliği evimin yanına kurdum. Hem evimle ilgileniyorum hem de işimi yapıyorum. Dışarıda fabrikada çalışmaya gerek kalmadan, kendi işimin patronu olarak paramı kazanıyorum.

Ayda 10 bine yakın yumurta satışı yapıyorum. Masrafları çıkartınca güzel bir gelir bana kalıyor. İleride daha da genişletmeyi düşünüyorum. Şu anda çiftliğin kuruluşunda yaptığım harcamalardan dolayı biraz borcum var. Onları ödedikten sonra ilk etapta bin tavuğa kadar çıkmayı hedefliyorum. Daha sonra para kazandıkça kademe kademe ilerlemek istiyorum. Evde oturan tüm kadınlara, bu tarz girişimleri öneriyorum. Bu projeyi bizlere sağlayan ve destek olan devletimize teşekkür ediyorum."

Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin ise Genç Çiftçi Projesi'nin yeni üretim tesislerinin kurulmasına imkan sağladığına dikkati çekti.

Kadın girişimcilerin artmasını sevinçle takip ettiğini aktaran Ergin, "Kadınlarımızın üretime girmesi, çok önemli. Kadınlarımız evlerinde başka işlerle meşgul olmak yerine bu tarz projeleri hayata geçirerek kendi işlerini kurabilir. Devletimizin verdiği hibeler çok önemli. Devamının gelmesini temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA