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Buradasınız : » » Euro Bölgesi'nde ekonomik güven kaybı sürüyor

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven kaybı sürüyor

Euro Bölgesi’nde ZEW Ekonomik Güven Endeksi bu ay bir önceki aya göre 11,5 puan azalarak 1,9 puana indi. Güven endeksi Almanya’da ise eksi seviyeye düştü.

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Euro Bölgesinde ekonomik güven kaybı sürüyor

Euro Bölgesi’nde Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Nisan ayında 13,4 puandan 1,9 puana geriledi.

Kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Euro Bölgesi’nde Mart ayına kıyasla 11,5 puan azalarak 1,9 puana indi.

Bölgede mevcut ekonomik durum göstergesi ise söz konusu dönemde 1,5 puanlık artışla 57,7 puana yükseldi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, endeksteki beklenmedik gerileme esas olarak ABD ile olan uluslararası ticaret çatışmasından ve Suriye'deki karışıklıktan kaynaklandı. Ayrıca 2018'in ilk çeyreğinde üretim ve perakende satış rakamlarının olumsuz gelmesi de endeksi etkiledi.

Ekonomik Güven Endeksi, Almanya’da ise bu dönemde 13,3 puanlık azalışla eksi 8,2 puana geriledi ve 23,6 puan olan uzun vadeli ortalamanın oldukça uzağında kaldı.

Almanya'da Nisan ayı Cari Durum Endeksi de Mart'a kıyasla 2,8 puan azalarak 87,9 puana düştü.

Kaynak: AA

Etiketler: Euro Bölgesi, zew ekonomik güven endeksi
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