Eurasia Airshow kapılarını halka açtı

Son iki günü halka açılan, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Eurasia Airshow, yoğun ilgiyle karşılaştı.

Fuara, havacılık ekosistemine yön veren şirketler, 100'ün üzerinde ülkeden 150 sivil ve askeri delegasyon ve dünyaca ünlü akrobasi takımları katılıyor.

Başta Avrupa olmak üzere uluslararası havacılık şirketleriyle Avrasya pazarının arasında yeni bir köprü kuran Eurasia Airshow'da havayolu şirketlerinden motor üreticilerine, parça tedarikçilerinden askeri platformlara kadar havacılık ekosisteminin tüm aktörleri yer alıyor.

Kaynak: AA