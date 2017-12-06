Et fiyatlarındaki düşüş catering pazarını büyüttü

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Endüstriyel Yemek Sanayii Komitesi Meclis Üyesi Hüseyin Bozdağ, catering sektörünün bu yıl yüzde 7-8 büyümesinde, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) uygulamalarının ciddi etkisi olduğunu belirterek, "Et fiyatlarının bir parça düşük olmasıyla pazarı büyüttük." dedi.

Hüseyin Bozdağ yaptığı açıklamada, catering sektörünün bu yıl yüzde 7-8 büyüdüğünü ifade etti.

Bozdağ, "Catering sektörünün bu yıl yüzde 7-8 büyümesinde, ESK'nın uygulamalarının ciddi etkisi oldu. Et fiyatlarının bir parça düşük olmasıyla pazarı büyüttük." diye konuştu.

Türkiye’de 20 milyar dolarlık bir catering pazarı potansiyeli bulunduğunu, halihazırda pazarın 6,5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirten Bozdağ, "Yıl sonunda inşallah pazarı 7 milyar dolarla kapatacağız. İstihdam, bu yıl büyümemizden biraz fazla oldu. Hizmet sektörü olduğumuz için istihdamımız yüksek. Söz gelimi makine sanayisinde istihdamın payı yüzde 5 ise bizde bu rakam yüzde 25’lere geliyor." ifadelerini kullandı.

"Kasanın enflasyonu yüzde 16-17’deyken açıklanan enflasyon yüzde 12’lerde kalıyor"

Hüseyin Bozdağ, et fiyatlarında yapılan iyileştirmenin 2018’de de devam etmesi halinde hazır yemek sektörünün daha iyi yerlere geleceğini ifade ederek, "Kasanın enflasyonu yüzde 16-17’deyken açıklanan enflasyon yüzde 12’lerde kalıyor. Bunun bir an önce düzeltilmesi lazım. 2018 öngörümüze göre çok majör bir şey olmazsa, sanayi üretimi devam ederse catering sektörü olarak yüzde 10 gibi büyüme bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Bozdağ, gıdanın Türkiye'de iç ekonomiyi canlı tutan önemli bir sektör olduğunu vurgulayarak, gıdanın girdi maliyetleri konusunda yapılan iyileştirmelerin de birçok sektörü dolaylı yoldan etkilediğini kaydetti.