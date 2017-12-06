  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.856
    EURO 4.561
  • BIST 106231.85
    ALTIN 157.157
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Et fiyatlarındaki düşüş catering pazarını büyüttü

Et fiyatlarındaki düşüş catering pazarını büyüttü

İSO Endüstriyel Yemek Sanayii Komitesi Meclis Üyesi Bozdağ yaptığı açıklamada, catering sektörünün büyümesinde Et ve Süt Kurumu'nun uygulamalarının etkisi olduğunu belirtti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Et fiyatlarındaki düşüş catering pazarını büyüttü

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Endüstriyel Yemek Sanayii Komitesi Meclis Üyesi Hüseyin Bozdağ, catering sektörünün bu yıl yüzde 7-8 büyümesinde, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) uygulamalarının ciddi etkisi olduğunu belirterek, "Et fiyatlarının bir parça düşük olmasıyla pazarı büyüttük." dedi.

Hüseyin Bozdağ yaptığı açıklamada, catering sektörünün bu yıl yüzde 7-8 büyüdüğünü ifade etti.

Bozdağ, "Catering sektörünün bu yıl yüzde 7-8 büyümesinde, ESK'nın uygulamalarının ciddi etkisi oldu. Et fiyatlarının bir parça düşük olmasıyla pazarı büyüttük." diye konuştu.

Türkiye’de 20 milyar dolarlık bir catering pazarı potansiyeli bulunduğunu, halihazırda pazarın 6,5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirten Bozdağ, "Yıl sonunda inşallah pazarı 7 milyar dolarla kapatacağız. İstihdam, bu yıl büyümemizden biraz fazla oldu. Hizmet sektörü olduğumuz için istihdamımız yüksek. Söz gelimi makine sanayisinde istihdamın payı yüzde 5 ise bizde bu rakam yüzde 25’lere geliyor." ifadelerini kullandı.

"Kasanın enflasyonu yüzde 16-17’deyken açıklanan enflasyon yüzde 12’lerde kalıyor"

Hüseyin Bozdağ, et fiyatlarında yapılan iyileştirmenin 2018’de de devam etmesi halinde hazır yemek sektörünün daha iyi yerlere geleceğini ifade ederek, "Kasanın enflasyonu yüzde 16-17’deyken açıklanan enflasyon yüzde 12’lerde kalıyor. Bunun bir an önce düzeltilmesi lazım. 2018 öngörümüze göre çok majör bir şey olmazsa, sanayi üretimi devam ederse catering sektörü olarak yüzde 10 gibi büyüme bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Bozdağ, gıdanın Türkiye'de iç ekonomiyi canlı tutan önemli bir sektör olduğunu vurgulayarak, gıdanın girdi maliyetleri konusunda yapılan iyileştirmelerin de birçok sektörü dolaylı yoldan etkilediğini kaydetti.

Etiketler: et fiyatları, catering
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER