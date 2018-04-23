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Buradasınız : » » Esnafın 1,7 milyar liralık faiz yükü KOSGEB'den

Esnafın 1,7 milyar liralık faiz yükü KOSGEB'den

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, "7 milyar 790 milyon lira KOBİ'lerimize kredi hacmi oluşturduk ve biz yaklaşık 1 milyar 760 milyon liralık faiz kısmını karşıladık" dedi.

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Esnafın 1,7 milyar liralık faiz yükü KOSGEBden

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, devam eden çalışmaları ve geçtiğimiz sene verdikleri destekler hakkında bilgi verdi.

2017'de yaklaşık 290 bin 379 işletme KOSGEB desteği ile kredi kullandı. KOBİ'lere, 7 milyar 790 milyon lira kredi hacmi oluşturuldu ve 1 milyar 760 milyon liralık faiz, KOSGEB tarafından karşılandı. 

Bir önceki yıl en fazla KOSGEB desteği imalat sanayine verildi. Yaklaşık 18 bin 125 işletmeye 408 milyon lira proje bazlı destek verildi. İletişim sektöründe ise yaklaşık 2 bin firma, 35 milyon lira destek aldı. KOSGEB, bilgi ve iletişim sektöründe, özellikle de yazılımcılara, yazılım projelerine bu yıl özel bir destek programı uygulayarak destek miktarını artıracak. KOSGEB'in öncelikli hedefi KOBİ'leri bilişim ve yazılım alanında güçlendirmek. 

"Yazılıma verilecek özel destek çalışmaları sürüyor"

Yazılım tarafına verilecek özel destek hakkında çalışmalar devam ediyor.  

KOSGEB Başkanı Uzkurt,  KOBİ'lere proje bazlı ve kredi faiz desteği şeklinde iki tür destek verdiklerini hatırlattı.

"2017 yılında proje bazlı desteklerimiz açısından yaklaşık 54 bin 862 işletmeye 953 milyon lira destek verdik. Ancak bu rakamı sadece projelerin değeri olarak algılamak yanlış, bazı projeler bir kaç yıllık olabiliyor, o projeleri önümüzdeki dönemde de desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: kosgeb, kobi, faiz, esnaf
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