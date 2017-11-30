Esnafa alışverişte indirim sağlayacak 'TESK Kart' yarın hayata geçiyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESK Kart'ın yarından itibaren kullanılabileceğini belirterek, "Türkiye genelinde 2 milyon esnafımız, başvuru yapıp hiçbir bedel ödemeden kartı kullanarak hem aile bütçelerine hem de iş yeri bütçelerine katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, TESK Kart'ın esnaf ve sanatkarlara, anlaşmalı üye iş yerlerinden yaptıkları alışverişlerde indirim sağlayacağını bildirdi.

TESK Kart'ın yarından itibaren aktif olacağına işaret eden Palandöken, "TESK Kart sayesinde esnaf ve sanatkarlarımız, anlaşmalı üye iş yerlerinde akaryakıtta yüzde 8, sağlıkta yüzde 25, eğitimde yüzde 10 ve sinemada yüzde 50'ye varan indirimlerden yararlanabilecek. Türkiye genelindeki 2 milyon esnaf ve sanatkarımız ile onların aileleri, bağlı bulundukları Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliklerine müracaat edip hiçbir bedel ödemeden kartı kullanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, kartın Türkiye'nin her yerinde geçerli olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"TESK Kart kullanımında 81 ilde, 2 milyonu esnaf, toplam 10 milyonluk bir hedef kitleye ulaşmayı planlıyoruz. Esnafımız alışverişlerinde bu kartı sık sık kullanmalı. Kullanım arttıkça daha geniş kitlelere hitap edecek. İnsanlar TESK Kart'ı tercih ettikçe puan kazanmaya devam edecekler. Böylece indirim veren mağazaların sayısı da artacak. Şu an anlaşma yaptığımız üye iş yerlerimiz mevcut. Ancak Türkiye'deki birçok seçkin mağaza da TESK Kart'a indirim yapmayı taahhüt ediyor."