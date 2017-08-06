Esnafa 21,6 milyar liralık kredi desteği sağlandı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Esnaf ve sanatkara Halkbank kaynaklarından yüzde 50 faiz indirimli veya faizsiz kredi imkanları sağlandı. Söz konusu kredileri kullanan esnaf sayısı 2017 yılının ilk 7 ayında 446 bin 323’e, kullandırılan kredi hacmi ise 21 milyar 643 milyona ulaştı." ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkara Halkbank kaynaklarınca yüzde 50 faiz indirimli veya faizsiz kredi imkanları sağlandığını anımsatarak, söz konusu kredileri kullanan esnaf sayısının 2017 yılının ilk 7 ayında 446 bin 323’e ulaştığını belirtti.

Söz konusu dönemde kullandırılan kredi hacminin 21 milyar 643 milyona ulaştığını vurgulayan Tüfenkci, bu kredi hacminin yüzde 95'ine denk gelen 20,6 milyar lirasının kooperatif kefaletiyle kullandırıldığını kaydetti. Tüfenkci, "2002 yılında 154 milyon olan toplam kredi hacminde 140 kattan daha fazla artış sağlandı. Kredi kullanan ortak sayısı ise 14 yılın sonunda 7 katına çıktı." bilgilerini aktardı.

Esnafın 398 bin 945’inin yüzde 50 faiz indirimli kredi kullandığını aktaran Tüfenkci, 47 bin 378’inin ise yüzde 100 faiz indirimli kredilerden faydalandığını, kredi hacminin 21,6 milyar lirayı aşarak rekor bir rakama ulaşıldığına işaret etti. Toplam kredi hacminin yüzde 71’lik kısmının hizmet sektörüyle ilgili meslek kolları, kalan yüzde 29'unun ise imalat ve tamiratla ilgili meslek kolları tarafından kullandığını ifade eden Tüfenkci, 2017 yılının ilk 7 ayı içerisinde esnafa 6 milyar 628 milyar lira faiz indirimli kredi kullandırıldığını, bu rakamın bir önceki yılın aynı döneminde kullandırılan kredi miktarından yüzde 11 oranında düşük, buna rağmen önceki yıldan devredenlerle birlikte ulaşılan kredi hacminin geçen yıla göre yüzde 11 daha fazla olduğuna işaret etti.

Yıl içi kredi kullanım rakamlarında bir düşüş gözükse de, bunun esnaf ve sanatkarın finansmana ulaşması noktasında yaşanan bir gerilemeden kaynaklı olmadığının altını çizen Bakan Tüfenkci, bu durumun esnaf ve sanatkâra verilen desteklerde Kredi Garanti Fonu ve KOSGEB gibi alternatif kanalların da etkinliğinin artmasından kaynaklı olduğunu dile getirdi.

Bakan Tüfenkci, ayrıca Bakanlığın faaliyet alanı içerisinde bulunan kredi ve kefalet kooperatiflerinin, banka için teminat, esnaf ve sanatkar için de kredi niteliğinde olduğunu dile getirerek, "2002-2016 döneminde esnaf ve sanatkar kredilerinin faiz subvansiyonu için mali bütçeye konulan 4 milyar 931 milyon liralık ödeneğin 4 milyar 404 milyon liralık kısmı aynı dönemde esnaf ve sanatkar tarafından kullanılmıştır. Bu yılda esnaf ve sanatkarımızın kullanması için 1 milyar 257 milyon 415 bin lira rekor ödenek tahsis edildi. Bu sayede 2002’den bu yana toplam 1 milyon 526 bin 946 esnaf ve sanatkara 67 milyar liralık faiz destekli kredi kullandırılmıştır." değerlendirmelerinde bulundu.