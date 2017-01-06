Esnaf işsizlik maaşı uygulamasından umutlu

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı, ekonomik nedenlerle iş yerini kapatan veya iflas eden esnafın gelir kayıplarını karşılamak amacıyla kurulması planlanan Ahilik ve Esnaf Fonu, Ahiliğin temellerinin atıldığı sanayi ve ticaret kenti Kayseri'de sevinçle karşılandı.

Kapalı Çarşı Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı ve Türkiye Tarihi Çarşılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Patat yaptığı açıklamada, Ahiliğin temellerinin 13. yüzyılda Kayseri'de atıldığını belirtti.

Federasyonun, Ahiliğin esaslarını günümüzde de yaşatmayı amaçladığını vurgulayan Patat, hükümetin, ekonomik nedenlerle iş yerini kapatan veya iflas eden esnafın gelir kayıplarını karşılamak üzere kurmayı planladığı Ahilik ve Esnaf Fonu'nun da geçmişte Ahilik Teşkilatı içerisinde işletilen bir sistem olduğunu anlattı.

Patat, hükümeti bu konuda ciddi şekilde desteklediklerini dile getirerek, "Bu uygulama esnafımızı garanti altına almaktır. Esnafımızın ilerde başına bir iş gelirse çoluk çocuğunun ortada kalmaması adına çok güzel bir adımdır. Hükümeti bu yolda attığı şeffaf ve düzgün adımdan dolayı destekliyoruz." dedi.

Yeraltı Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Salih Gülay da hükümetin söz konusu çalışmasının iyi bir sonuç vereceğini düşündüğünü söyledi.

Bu konunun zaman zaman Ahilik Haftası etkinliklerinde gündeme geldiğini ifade eden Gülay, "Bu tür tasarruf amaçlı fonların aslına uygun şekilde kullanılırsa yararlı olacağına inanıyorum. Daha önceki yıllarda oluşturulan bazı fonların farklı yerlerde kullanıldığını duyuyoruz. Eğer yerinde kullanılırsa dar gelirli, küçük esnaf için faydalı olur. Ancak esnafın ekonomik durumunun düzeltilmesi konusunda çaba harcanması daha da güzel olur." diye konuştu.

"Sicil affı çıkarılmalı"

Gülay, hükümetin esnafa yönelik kredi desteğinden memnun olduklarını ancak bankaların "çekiniz yazılmış, kredi kartı borcunuz ödenmemiş" gibi mazeretlerle zorluk çıkardıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hükümet veriyor, bankalar vermiyor. Bankaların bu konuda olumsuz cevap vermesi beni zora sokuyor. Bu konuların da giderilmesi taraftarıyım. Sicil affı çıkarılmalı. Bugünkü şartlarda çeki, senedi yazılmayan, kredi kartı borcu olmayan esnaf yok. Hem ekonomik krizle uğraşıyoruz hem de çekimizi senedimizi ödemeyerek suç işlemiş oluyoruz. Bu konularda da hükümetimiz, ilgili bakanlarımız çalışma yaparsa esnafı biraz daha rahatlatırlar."

"İyi bir uygulama, inşallah da başarılı olurlar"

Kapalı çarşı esnafından Sabri Özdemir ise zor duruma düşen esnafın gelir kayıplarının söz konusu fondan karşılanmasının çok güzel bir uygulama olacağını kaydetti.

Fonun hayata geçirilmesinin çok iyi olacağına işaret eden Özdemir, "Bu sayede esnafımız bankaların eline düşmekten kurtulur. Desteklerim, güzel olur. İyi bir uygulama, inşallah da başarılı olurlar." değerlendirmesinde bulundu.