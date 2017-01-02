Esnaf 'Ahilik Sigortası Fonu'na sıcak bakıyor

İş yerini kapatan veya iflas edene "işsizlik maaşı" bağlanmasını öngören Ahilik Sigortası Fonu'nun bir an önce uygulamaya alınmasını bekleyen esnaf, fondan kredi desteği sağlanmasını da istedi.

Çiçekçiden balıkçıya söz konusu fona ilişkin değerlendirmeleri sorulan esnaf, beklentilerini anlattı.

Çiçek satan Murat Türk, düzenlemenin uygulamaya konulmasının esnafa büyük rahatlık sağlayacağını söyledi. Fonun, esnafın dükkanını kapatmadan ayakta durabilmesi için de destek sağlaması gerektiğine dikkati çeken Türk, "Esnafın dükkanını kapatmadan önce desteğe daha çok ihtiyacı var. Bu fondan esnafa banka gibi 24, 36 ay ödeme planlı para verilirse esnaf daha rahat eder. Hiç değilse dükkanını kapatmaz. Kapattıktan sonra uygulama gerçekleşse bile o kişi ne zaman ayağa kalkacak bilemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çiğ köfte dükkanı işleten Hüseyin Çakallı da fonun zor duruma düşen esnafa destek sağlayacağı için faydalı olacağını belirtti. Esnafın işlerinin düştüğünü anlatan Çakallı, fona katılım ücretinin esnafa ayrıca bir yük olabileceğini aktardı. Çakallı, öncelikle ekonominin canlandırılması gerektiğini ifade ederek, söz konusu uygulamanın ekonomi canlıyken hayat geçirilmesinin esnaf açısından daha faydalı olacağını kaydetti.

Balık satan Ali Yıldırım ise işsiz kalan işçilerin, işsizlik maaşı aldığını hatırlatarak, "Bunun iş yeri sahipleri içinde uygulanması güzel bir durum." dedi.

Balıkçılığın dönemsel bir meslek olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Biz yılın 3 ayı çalışmıyoruz. Bu dönemde bizim gibi çalışan esnafa fondan destek verilirse bizi ayakta tutar. Mesela kiramız veya elektrik faturamız için bize destek olur." değerlendirmesinde bulundu.

Dönerci Sedat Tanış da Ahilik Sigortası Fonu'nun uygulamaya alınacak olmasını "olumlu ve iyi bir karar" diye değerlendirdi.

Ahilik Sigortası Fonu Kanun Tasarısı Taslağına göre, fondan son üç yılda en az 600 gün Ahilik Sigortası Primi ödeyenler faydalanabilecek.

Ödenecek aylık miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ından az, yüzde 80'ininden fazla olamayacak. Prim gün sayısına göre esnafa 6, 8 ve 10 ay ahilik ödeneği verilecek.