  • 06 NISAN 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 19º
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.703
    EURO 3.946
  • BIST 88679.04
    ALTIN 149.099
Buradasınız : » » Eskişehir'e 613 milyon lira değerinde 11 tesis

Eskişehir'e 613 milyon lira değerinde 11 tesis

Tesislerin temeli, yarın Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Avcı tarafından atılacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Eskişehire 613 milyon lira değerinde 11 tesis

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Eskişehir'de inşa edilecek 613 milyon lira yatırım bedelli 11 tesisin temeli, yarın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı tarafından atılacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlar Eroğlu ile Avcı, 7 Nisan Cuma günü saat 16.00'da Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek toplu temel atma töreninde, DSİ tarafından inşa edilecek Sarıcakaya Laçin Barajı, Merkez Gündüzler Barajı, Merkez Tepebaşı Sepetçi Beyazaltın Barajı Sulaması, Alpu Dereköy Göleti Sulaması, Mihalıçcık Güreş Göleti Sulaması, Alpu Büğdüz Göleti, Gürsöğüt 1-2 Barajı ve HES, 3 adet taşkın koruma tesisi ile OGM tarafından yapılacak 1 tesisin temelini atacak.

Veysel Eroğlu, Eskişehir'de düzenlenecek merasimde ayrıca orman köylülerinin kalkındırılması maksadıyla 10 aileye gelir getirici tür, 15 aileye de Orköy sertifikası verecek.

Temeli atılacak tesislerle 5 bin 100 dekar zirai arazi suya kavuşacak, yılda 316 milyon kilovatsaat hidroelektrik enerjisi üretilecek, 11 milyon metreküp su depolanacak, 5 yerleşim yeri taşkın zararlarından korunacak.

Eskişehir'e 22 milyon liralık 10 müjde daha

Bakan Eroğlu, programı çerçevesinde ayrıca 5 Temmuz 2013, 4 Mart 2014 ve 3 Haziran 2016 tarihlerinde Eskişehir'e verdiği 338 milyon liralık 71 müjdeye ilave olarak 22 milyon lira yatırım bedeline sahip 10 müjde daha açıklayacak.

Eroğlu, böylece son 4 yılda Eskişehirlilere 360 milyon liralık 81 müjde vermiş olacak.

Müjdeler arasında gölet, sulama fidan üretimi, orman köylülerine kredi, gelir getirici tür ağaçlandırma faaliyetleri ve 5 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun (OMGİ) kurulumu yer alıyor.

Etiketler: eskişehir, temel atma, tesis, yatırım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER