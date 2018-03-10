Eski hükümlü işçilere kadro müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu beraberinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Sarıeroğlu'ndan kamuda ve belediyelerde taşeron olarak çalışan eski hükümlülerle ilgili önemli bir açıklama geldi.

Terör ve çocuk istismarı dışındakiler kadroya alınacak

Eski hükümlülerin kadroya geçişiyle ilgili şunları söyledi:

"Bunu da buradan ilk kez açıklıyorum. Bu konuyu değerlendirdik, inşallah taşeronla ilgili 2 Nisan'a kadar sürecimiz devam edecek. 2 Nisan'dan sonra terörle bağlantılı olmamak kaydıyla cinsel saldırı, çocuk istismarı gibi suçları asla kabul etmeyeceğiz ama bunun dışında bugüne kadar çalışmış olan eski hükümlü kardeşlerimizin de kadroya geçişiyle ilgili şu andaki belirsizliği gidereceğiz ve onların da girişini 3 Nisan'dan itibaren inşallah gerçekleştireceğiz."

"Engelli kardeşlerimizin de geçişlerini sağlayacağız"

Sarıeroğlu, kamuda, doğum iznine ayrılan, askere gidenlerin yerine bakan geçici işçilerle ilgili de şöyle konuştu:

"Bizim kadro ile ilgili temel kriterlerimizden birisi 4 Aralık'ta fiilen çalışıyor olmak. Bazı kardeşlerimiz 4 Aralık'ta bu geçici, 'joker eleman' olarak kendilerini tabir ediyorlar biz öyle tabir etmiyoruz, biz geçici eleman diyoruz. Hizmet akitleri eğer feshedilmediyse hizmet akitleri askıdaysa 4 Aralık kriterine bakmayacağız ve bu kardeşlerimizin de kadroya geçişlerini gerçekleştireceğiz. Yine engelli kardeşlerimiz var. Emekliliği gelmiş ama emeklilik işlemlerini gerçekleştirmemiş. Bu kardeşlerimizin de geçişlerini sağlayacağız. Emekli olmayacaklar direk çalışmaya devam edecekler. Bunlarla ilgili de gerekli yerlerle yazışmalarımızı yaptık. Yine bir kaç düzenlememiz daha var bu konuda."

4C'dekilerin 4B'ye geçişi Mart sonu

"Uygulamaya bakıyoruz, sıkıntı varsa KHK'nin sınırları içerisinde ilgili bir komisyonumuz var, bunları değerlendiriyoruz." diyen Sarıeroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbir şey bizim için çözümsüz değil. Biz iyi bir iş yapmak istedik, iyi bir iş yapmak için yola çıktık ve Allah'a şükürler olsun bunu da gerçekleştirdik. Yıllardır beklenen bir düzenlemeydi, hepinize hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah bu düzenlemenin avantajlarını önümüzdeki günlerde çok daha iyi yaşayacaksınız. 4C'deki kardeşlerimiz 4B'ye geçiş inşallah taşerona kadro ile eş zamanlı yapacağız. Mart ayının sonuna kadar bu konuyu da gerçekleştirmiş olacağız."

Kaynak: TRT Haber, AA