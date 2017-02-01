ESK'dan hayvan ithalatı açıklaması

Et ve Süt Kurumunun (ESK), internet sitesinde yer alan duyuruda, bir gazetede yayınlanan hayvan ithalatına ilişkin "Büyük Vurgun Hazırlığı" başlıklı haberde Macaristanlı büyük bir firmanın Güney Amerika ülkelerinden 20 bin angusu Macaristan'a getirerek küpelerini değiştirdiği ve bu angusların bir Türk firması üzerinden Türkiye'ye satılacağının yer aldığı ancak bu iddiaların dayanağının olmadığı ifade edildi.

Türkiye'nin kırmızı et açığının kapatılmasına yönelik yapılan ithalatın Kurum tarafından gerçekleştirildiğine işaret edilen duyuruda şunlar kaydedildi:

"Bunda amaç yurt dışı rekabeti oluşturmadan tek elden daha uygun fiyata ve daha kaliteli besilik hayvan tedarikinin sağlanmasıdır. Ancak gazetede çıkan bu tür haberler Et ve Süt Kurumunun bu amaca hizmetine ilişkin yanlış ve mesnetsiz algıların oluşmasına sebebiyet vermektedir. Kurumumuzun 2017 yılı canlı hayvan ithalatına ilişkin Macaristan ile yapılmış sözleşmesi bulunmamaktadır. Kurumumuzun canlı hayvan alım sözleşmelerinde ithal edilecek hayvanların sadece menşei değil ayrıca orijininin de belirtilme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle haberde yer alan Güney Amerika ülkelerinin anguslarının, Avrupa Birliği ülkeleri angusları gibi gösterilerek alınması, sözleşme hükümlerine göre kesinlikle mümkün değildir. Besicilerin ithal edilen hayvanlarını kestiremediğine dair herhangi bir şikayet Kurumumuza ulaşmamıştır. İddia sahiplerinin müracaatı halinde konu derhal Kurumumuz tarafından incelenip çözüm üretilecektir."