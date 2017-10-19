ESK piyasaya "ithal kuzu ve koyun eti" satacak

Et ve Süt Kurumu, piyasaya fiyatı 27 lira artı KDV’den karkas toklu eti, 28 lira artı KDV’den de ithal karkas kuzu eti satacak.

Söz konusu etlerin satışı bugünden itibaren kurumun tüm kombina müdürlüklerince yapılacak.

Satış için kasaplar ve marketler işletme ruhsatını ve vergi mükellefine ait belgeyi, yemek şirketleri YESİDEF'e üye olduklarını gösteren belgeleri, tedarikçiler kendilerine ait iş yeri işletme ruhsatıyla zincir marketlerin tedarikçisi olduklarına dair sözleşmelerini ve GPD üyelik bilgilerini ibraz edecekler.

Kırmızı et sanayisinde faaliyet gösteren firmalar da işletme ruhsatı ve bağlı oldukları ticaret/sanayi odaları tarafından düzenlenen, et ve et ürünlerinin işlenmesiyle ilgili faaliyette bulunduklarını gösteren belgeyi sunacaklar.