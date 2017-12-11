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ESK, dondurulmuş tavuk ürünleri satacak

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, dondurulmuş tavuk ürünleri satacak.

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ESK, dondurulmuş tavuk ürünleri satacak

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce dondurulmuş gövde tavuk, dondurulmuş tavuk göğüs eti ve dondurulmuş uçsuz tavuk kanat ürünleri satışı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğünce üretimi gerçekleştirilen 750 ton dondurulmuş gövde tavuk, 750 ton dondurulmuş tavuk göğüsle 325 ton dondurulmuş uçsuz tavuk kanat ürünleri teklif toplama usulüyle satılacak.

Teklifler, 20 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'e kadar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğüne kapalı zarfta teslim edilecek. Teminatı yatırılmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

İstekliler, talep etmeleri halinde satışa konu ürünleri Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü depolarında görebilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, tavuk, resmi gazete
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