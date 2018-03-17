Esenboğa'dan Londra ve 7 şehre direkt uçuş

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara ekonomisi ve ATO'nun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına direkt uçuşların genişletildiğini, böylece Ankara'nın ticaret ağı hinterlandının da genişlediğini belirten Baran, ATO'nun girişimleri sonucunda, Ankara'dan Paris, Frankfurt, Berlin ve Viyana'ya direkt uçuşlar başlatıldığını, Mayıs ayında ise Londra dahil 8 kente Ankara'dan direkt uçuşlar başlayacağını söyledi.

Büyükelçi'den ziyaret

Gürsel Baran'ı Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly ziyaret etti.

Görüşmede, Avusturya'nın iş yapma kolaylığı açısından dünyada 22. sırada yer aldığına dikkati çeken Baran, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artması için ATO olarak destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

"Büyüme tahmini 5,1'den 6,3'e yükseldi"

Türkiye'nin 35 yıldır PKK terörüyle mücadele ettiğini ve 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimi yaşadığını anımsatan Baran, şunları kaydetti:

"En büyük sıkıntılarla boğuşurken genç nüfusu ve dinamizmi sayesinde Türkiye'nin ticareti, büyümesi, ihracatı durmuyor. 2017 yılı büyüme rakamı da göz kamaştırıcı olacak. Türkiye ekonomisindeki gelişmeler karşısında Uluslararası Para Fonu (IMF) da rakamlarını revize etti. IMF, Küresel Beklentiler ve Politika Zorlukları isimli raporunda Türkiye’nin 2017'ye ilişkin büyüme tahminini yüzde 5,1'ten yüzde 6,3'e yükseltti."

Baran ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığının, sınırlarını korumak için operasyon yürüttüğünün altını çizdi.

Kaynak: AA