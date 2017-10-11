Eroğlu: Bal ormanı sayımızı artırıyoruz

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından "Bal Ormanı" projesinin uygulamaya konulduğu günden bu yana Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü görev sahasındaki illerde 11 bal ormanının arıcıların hizmetine sunulduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hem var olan orman varlığını korumak hem de orman varlığını arttırmakla görevli olan Bakanlığın aynı zamanda kırsal kalkınmayı sağlamak için de çeşitli projeler geliştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu projelerden biri olan Bal Ormanları ile arıcılık yapanların yüzünü güldüren Bakanlık, Zonguldak, Karabük ve Bartın'a 11 bal ormanı kazandırdı. Toplam 11 bin 226 dekar alan üzerine kurulan 11 bal ormanı arıcılık yapanların yüzünü güldürmeye başladı. Bu bal ormanlarından yıllık 76 ton civarında üretim yapılması ve 2,6 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, gayelerinin sadece orman tesis etmek değil, tesis edilen ormanlardan vatandaşların istifade etmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.

Bakan Eroğlu, 26 eylem planı hazırlayarak gelir getirici türlerde orman kurduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz orman köylüsünü yerinde kalkındırmak ve desteklemek için yeni projeler ortaya koyduk. 'Orman teşkilatı; orman köylüsünün hasmı değil, hısmıdır.' dedik ve bu sözden hareketle birtakım çalışmalar yaptık. Bizden önce arıcılar ormanlara alınmıyordu. Biz, 'Böyle şey olmaz.' dedik ve şimdi arıcılar için yeni ormanlar kurmaya başladık. Bu sayede arıcılarımızın yüzü gülüyor artık. Bundan sonra da bu tür faaliyetlere devam edeceğiz." AA