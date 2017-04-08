Erken rezervasyonda çıta yükseldi

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Duran, yerli turistte erken rezervasyon rakamlarının çok iyi gittiğini söyledi.

Geçen yıl erken rezervasyon kapsamında 4,5-5 milyon rakamına ulaşıldığını anımsatan Duran, "Biz bu sene erken rezervasyonun en az 1 milyon daha artmasını bekliyoruz." dedi.

Duran, Türk halkının her geçen gün erken rezervasyonla cebine görünmeyen bir parayı koyduğunu anladığına işaret ederek, "Bin liralık bir seyahati yüzde 50 indirimle 500 liraya alırken, seyahati yaklaştıkça bin liradan alınca, insanlar bunu gördü ve kendilerini buna göre planlamaya başladılar." diye konuştu.

Duran, bu yıl iç pazarın hareketli olacağına inandıklarını vurguladı.

"Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerinin kısıtlanması bizleri etkiledi"

Hakan Duran, online otel rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerinin kısıtlanmasının kendilerini etkilediğini dile getirdi.

Eskiden kendi tesisinde aldığı rezervasyonun yüzde 43'ünün online kanaldan geldiğini belirten Duran, "Şimdi Booking.com'un gitmesi sebebiyle evet iş diğer portallara kaydı ama Booking.com tarafından gelen rezervasyonlarda yüzde 25'lere varan bir düşüş yaşadım." dedi.

Ancak misafirler otellerini bildiği için şimdi kendilerini direkt aramaya başladığı bilgisini veren Duran, "İş birazcık direkt aramaya döndü yani." dedi.

Duran, bu arada turistlerin acentelere de gittiğine dikkati çekti.

Acentelerin de o sırada kendi kategorileri içerisinde kim daha ön planda ise onları öne çıkardığını vurgulayan Duran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sonuçta bana gelebilecek bir misafir başka bir otele, başka yere gidecek misafir de bana geldi. Bunu net rakamlara dökmek biraz zaman alır. Ama bu işte en büyük zarar şehir otellerine, küçük otellere geldi."