Erken rezervasyona ilgi yüzde 70 arttı

Setur Genel Müdürü Ahmet Sönmez, "Yurt içi tatil otelleri erken rezervasyon dönemi taleplerinde ilgi 2017'ye göre yüzde 70 daha yüksek, toplam tüketicinin yüzde 45'e yakını erken rezervasyonu tercih ediyor, yüzde 25 gibi bir kesim de tatil planları için son dakikayı bekliyor" dedi.

Sönmez yaklaşan tatil dönemi öncesi tüketici eğilimlerine ve şirketin gelecek dönem hedeflerine ilişkin bilgi verdi. Geçtiğimiz yıl dünya genelinde yaşanan olumsuzluklara rağmen yılı başarılı şekilde kapattıklarının altını çizen Sönmez, 2017 yılında büyümelerinin yüzde 30'u aştığını söyledi.

Sönmez, bu yıl yurt içi tatil otelleri erken rezervasyon dönemi taleplerine bakıldığında ilginin 2017'ye göre yüzde 70 daha yüksek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"2018 yılında yurt dışından gelecek olan turist sayısında önemli bir artış bekliyoruz. Buna paralel olarak talepte ve fiyatlarda da bir artış söz konusu olacaktır. Bu nedenle tatil severler rezervasyonlarını ne kadar erken yaparsa o kadar avantajlı olacaklar. Yurt içi tatil fırsatları için misafirlerimize erken rezervasyon kampanyamızı kaçırmamalarını öneriyoruz. "

"Tatilcilerin yüzde 25'i son dakikacı"

Sönmez, toplam tüketicinin yüzde 45'e yakının erken rezervasyonu tercih ettiğini söyledi.

Yüzde 25 gibi bir kesimin tatil planları için son dakikayı beklediğine dikkati çeken Sönmez, "Geri kalan kısım ise sürekli takipte kalıp, genellikle tatillerinin 2-3 hafta öncesinde rezervasyonlarını gerçekleştiriyor" dedi.

Sönmez, yılın ilk 3 ayına bakıldığında Bodrum, Belek, Side, Çeşme ve Fethiye bölgelerinin, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da en fazla ilgi gösterilen destinasyonlar olduğunu, yurt içi ve yurt dışı turlara olan ilginin de giderek arttığını belirtti. Sönmez, şunları söyledi:

"Tatil harcamaları, bu sene özelinde kur farkı ve yabancı turist artışından kaynaklı, otel fiyat artışlarına paralel yüzde 10-15 seviyelerinde arttı. Aslında bu artış oranının daha yüksek olması gerekirken acentelerin ve otellerin özellikle erken rezervasyon dönemlerindeki tüketici lehine yaptıkları kampanyalarla, söz konusu oran daha düşük ve kabul edilebilir seviyelerde kaldı."

"Butik aksesuar ve elektronik kategorisine ilgi artıyor"

Sönmez, Setur Duty Free satışlarına ilişkin "Tüm yurda yayılan hava limanları, kara sınır kapıları ve deniz limanlarında yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda, 19 bölge 45 mağazamızla 2017 yılında yaklaşık 1 milyar liralık ciro gerçekleştirdik" bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA