EPDK'dan elektrik fiyatlarına düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) ağır kış koşulları sebebiyle enerji fiyatlarında yaşanacak olası artışın tüketiciye yansımaması için serbest piyasada elektrik tavan fiyatı belirlendi.

EPDK'dan yapılan açıklamada, Kurulun dün aldığı ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla serbest piyasaya satılan elektrikte tavan fiyatının megavatsaat başına 500 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Söz konusu kararın, ağır mevsim koşulları ve elektrik enerjisi arz-talep dengesi gözetilerek alındığına işaret edilen açıklamada, "Kararın hedefi, fiyatlarda görülmesi muhtemel dalgalanmaların, elektrik tedarikçilerinin mali sürdürülebilirlikleri ile üreticilerin kaynaklarını doğru yönetebilmeleri üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek ve enerji fiyatlarındaki olası artışın vatandaşlarımıza yansımasını engellemektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, EPDK'nın aldığı kararla hem tüketiciyi, hem tedarikçiyi, hem de üreticiyi fiyatların öngörülemeyecek şekilde yükselip-alçalmasından korumayı amaçladığı ve mevsim koşullarının enerji fiyatlarına etkisini azaltmaya çalıştığı vurgulandı.

Türkiye'deki elektrik piyasasının bileşenleri olan Gün Öncesi Piyasası’ndaki ve Dengeleme Güç Piyasası’ndaki saatlik fiyatların serbest piyasa koşulları içinde arz-talep dengesine bağlı olarak oluştuğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu dengenin oluşmasında, enerji satışı ve alışı gerçekleştiren piyasa katılımcılarının sundukları fiyat teklifleri dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda, piyasadaki saatlik fiyatların rekabetçi koşullarda gerçekleşmesi öngörülmektedir. Diğer taraftan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda hedeflendiği şekilde, elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli şekilde vatandaşlarımızın kullanımına sunulabilmesi ile rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması amacına yönelik olarak piyasadaki oyuncular tarafından sunulan teklifler, alt ve üst limitler ile sınırlandırılmaktadır. Bu bağlamda, fiyatlarda görülmesi muhtemel ancak öngörülemeyecek etkisi olabilecek dalgalanmaların, uzun vadede vatandaşlarımıza yansıyacak enerji fiyatlarını arttırıcı yönde etkilememesi amacıyla, söz konusu fiyat teklif limitlerinin bu koşullar süresince revize edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır."

EPDK'nın Gün Öncesi Piyasası’ndaki ve Dengeleme Güç Piyasası’ndaki azami fiyat limiti 6 Ocak - 1 Mart arasındaki dönem için megavatsaat başına 500 lira olarak uygulanacak.