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EPDK'dan doğalgaz dağıtım lisansı ihalesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Hakkari, Şırnak ve Artvin için doğalgaz dağıtım lisansı ihalelerine çıkılacak.

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EPDKdan doğalgaz dağıtım lisansı ihalesi

"Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhalesi" ile "Artvin Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhalesi" ilanları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Hakkari'nin Merkez ve Yüksekova, Şırnak'ın Merkez, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerini kapsayan doğalgaz dağıtım bölgesi ile Artvin doğalgaz dağıtım bölgesi için iki ayrı ihaleye çıkılacak.

İhaleler sonrasında verilecek şehir içi doğalgaz dağıtım lisansları, yürürlük tarihlerinden itibaren lisans hükümleri dahilinde 30 yıl geçerli olacak.

Katılım için EPDK'dan yeterlilik alınması gereken ihalelere ilgili şirketler, ilgilendikleri ihale için EPDK tarafından istenen belgeleri eksiksiz olarak 27 Şubat Pazartesi günü mesai bitimine kadar Kuruma elden teslim edecek.

Söz konusu ihalelere postayla yapılan başvurular ve zamanında teslim edilmeyen dosyalar değerlendirmeye alınmayacak.

Etiketler: doğalgaz dağıtım ihalesi, EPDK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
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